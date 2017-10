Frauen Bundesliga: Wolfsburg empata e perde chance da liderança isolada

Foto: Divulgação/DFB

Nesse domingo (15) ocorreu a quinta rodada da Frauen Bundesliga, tendo como principal jogo o confronto entre Wolfsburg e Turbine Potsdam, no AOK Stadium em Wolfsburg, que terminou empatado em 2 a 2. O vice líder é o surpreendente Freiburg, que venceu o Werder Bremen em casa, assim como o Bayern que derrotou o SC Sand e segue na terceira colocação da competição.

No primeiro confronto do dia, o Freiburg conseguiu vitória fácil diante do recém promovido Werder Bremen. Com a promessa das categorias de base da DFB Frauen Giulia Gwinn abrindo o placar, o jogo ficou tranquilo para a equipe da Floresta Negra, que ampliou com Lina Magull e Clara Bühl. Gieseke marcou o único gol das visitantes, que ocupam a nona colocação na liga.

O Bayern de Munique, eliminado no meio de semana para o Chelsea na Uefa Women's Champions League mesmo vencendo em casa por 2 a 1, venceu o SC Sand, time da lateral direita brasileira Letícia Santos, pelo placar de 2 a 0, com gols de Melanie Behringer e Jill Roord. Já o FFC Frankfurt, começou o jogo sofrendo um gol aos quatro minutos da primeira etapa diante do Duisburg, que ainda não pontuou na competição, mas com gols de Schmidt e Munk, a equipe conseguiu reverter o jogo, seguindo na quarta colocação, enquanto as zebras são vice-lanternas.

Na principal partida do dia, o Wolfsburg recebeu o Potsdam lutando por sua sexta vitória consecutiva na liga, após massacrar o Atlético de Madrid pela UWCL no meio de semana, as atuais campeãs abriram o placar com Anna Blässe, que contou com a falha da goleira Lisa Schmitz para abrir o placar aos 14 minutos. Seis minutos mais tarde, após falha do sistema defensivo do Wolfsburg, Tabea Kemme recebeu lançamento sozinha e com calma, tocou na saída de Almuth Schult para empatar. No segundo tempo, Pernille Harder marcou para o Wolfsburg, mas novamente com erro, dessa vez de Lena Goessling, Kemme marcou seu segundo gol na partida, dando números finais ao 2 a 2 em Wolfsburg.

Nos outros dois jogos da rodada, vitória do Essen diante do Jena por 6 a 0 e vitória do Hoffenheim fora de casa diante do Colônia por 3 a 0. A liderança é do Wolfsburg com 13 pontos, mesma pontuação do Freiburg que perde no critério de saldo de gols. O Bayern é o terceiro colocado com 12 pontos, mesma colocação do FFC Frankfurt. Já na parte de baixo na tabela, MSV Duisburg e Colônia são os últimos colocados, sem pontuarem.

A Frauen Bundesliga só retonará daqui a duas semanas por conta da pausa internacional para as Eliminatórias. A DFB Frauen jogará no dia 20 diante da Islândia na BRITA Arena, em Wiesbaden, lutando por uma vaga na Copa do Mundo Feminina em 2019, a ser realizada na França.