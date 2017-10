Nuremberg derrota Darmstadt de virada e entra no G-3 da 2. Bundesliga

O Darmstadt enfrentou o Nuremberg no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor em partida válida pelo encerramento da 10ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (16). As duas equipes vem fazendo campanhas parecidas na atual temporada e buscavam se aproximar do G-3.

Em um confronto disputado e cheio de gols os visitantes venceram por 4 a 3 com dois gols de Teuchert, ainda marcaram Ishak e Leibold. Para os donos da casa os gols marcados por Stark, Platte e Löwen contra. Com o resultado levou o Der Club para terceira colocação com 19 pontos, hoje o levaria para zona de playoffs. Já os liliens estão em oitavo com 15 pontos.

A próxima partida do Darmstadt vai ser contra o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena na próxima sexta-feira (20). Enquanto que o Nuremberg recebe o Dynamo Dresden no Max-Morlock-Stadion no próximo domingo (22).

Os donos da casa abriram o marcador aos seis minutos na ajeitada de cabeça de Banggaard para Stark arriscar de fora da área e mandar no canto do goleiro Kirschbaum e colocando sua equipe em vantagem.

O empate chegou aos 23 minutos num lançamento do campo de defesa, Banggaard cortou mal e deu nos pés de Teuchert, o jovem jogador dominou e mandou por cobertura sobre a meta de Joel Mall igualando o jogo.

A virada chegou no começo da segunda etapa aos seis minutos numa boa assistência de Leibold para Ishak, o atacante sueco apareceu de surpresa entre os defensores e mandou na saída do goleiro.

Depois fizeram o terceiro aos 13 minutos num lançamento da defesa feito por Löwen, o zagueiro viu Teuchert disparar em velocidade e o jovem jogador só mandou as redes e marcou o segundo gol no jogo.

Só que os liliens descontaram aos 27 minutos na cobrança de escanteio batido por Kempe, a bola chegou a cabeça de Sulu, o capitão da equipe ajeitou para Platte mandar de voleio e marcar um belo gol.

Mas dois minutos depois aos 29, a equipe visitantes aumentou na tabelinha entre Möhwald e Ishak, o atacante serviu para Leibold sair de frente com Mall e deixar sua marcar, e colocando seu time numa situação mais confortável.

No fim o time da casa descontou aos 42 minutos na bola levantada por Steinhöfer a área, Löwen desviou sem querer para o próprio e mandou ao gol da sua equipe. Mas não suficiente para os mandantes que perdeu a segunda seguida no campeonato.