Em busca de recuperação na Champions League, Bayern encara Celtic

Nesta quarta-feira (18), às 16h45, o Celtic vai até o Sul da Alemanha para enfrentar o Bayern de Munique, na Allianz Arena, pela terceira rodada do Grupo B da Uefa Champions League. Ambos os clubes estão empatados com três pontos, o único detalhe que coloca os bávaros em primeiro colocado é o salo de gols: Bayern (0) e Celtic (-3).

Pela Champions League, o Bayern vem de uma derrota diante o Paris Saint-Germain, onde o time de Munique fez uma de suas piores partidas na temporada, que resultou na demissão do técnico Carlo Ancelotti. Com a derrota, o Gigante da Baviera ficou empacado com três pontos na tabela do Grupo B, pontos garantidos contra o Anderlecht (BEL), na primeira rodada.

Já o Celtic (ESC), na primeira rodada o time escocês não pontuou, foi goleado pelo Paris Saint-Germain por 5 a 0, e na segunda rodada conseguiu uma vitória na Bélgica sobre o Anderlecht (BEL) por 2 a 0.

Estatísticas

Na Bundesliga, o Bayern jogou no sábado (14/10), e conseguiu uma vitória tranquila por 5 a 0 em Munique, contra o Freiburg. Os três pontos garantidos pela equipe de Heynckes colocou o time mais próximo ao líder Borussia Dortmund. No jogo, Javi Martínez se machucou e está fora do duelo pela Champions League.

O Celtic também jogou no sábado (14/10), mas diferente do Bayern, o time da Escócia garantiu uma vitória magra, por 1 a 0 contra o Dundee FC. O triunfo conquistado pelo Celtic, garantiu o time na primeira colocação da Scottish Premier League (Campeonato local da Escócia).

A volta de Jupp Heynckes à Champions League

O jogo marca também a volta de Jupp Heynckes ao campeonato mais disputado do mundo. A última vez em que Heynckes comandou um jogo pela Champions League, foi contra o Borussia Dortmund na final alemã, onde o Bayern consagrou-se campeão, vencendo a partida por 2 a 1, Arjen Robben fez o gol do título.

"A Champions League é, naturalmente, uma competição que é cintilante, tem um significado especial. O nível é enorme!", disse Jupp Heynckes.

Jupp Heynckes (Foto: Reprodução/@FCBayern/Twitter)

Pré-jogo

A coletiva de imprensa destacou bastante a volta de Heynckes e o atual momento do Bayern. Pelo Bayern, Jupp Heynckes e Jerome Boateng deram as palavras.

"A pressão está sempre lá, mas nós queremos fazer um bom jogo, sabemos que vamos jogar contra um bom adversário, tudo pode mudar", disse o zagueiro alemão.

"O FC Bayern tem grandes ambições na UEFA Champions League, Celtic é uma equipe muito forte, mas nossa equipe está altamente motivada", afirmou o técnico do Bayern.

Já pelo lado verde e branco, Kieran Tierney, Sinclair e o técnico Brendan falaram sobre o jogo.

"É sempre importante obter os pontos. Na Liga dos Campeões, é difícil para cada equipe, pois não há jogos fáceis. Quando você se afasta na Liga dos Campeões, um empate não é sempre um resultado ruim nas fases de grupo, então, para nos afastarmos e vencer da maneira que fizemos com três gols foi brilhante e provavelmente poderia ter sido mais.", falou Tierney.

"É um estádio impressionante. Vamos desfrutar de manhã e vir sem medo. Nós acreditamos em nós.", afirmou Sinclair.

"O FC Bayern München é um dos melhores times no futebol moderno. Vai ser um jogo difícil. Nós vamos com confiança para o jogo e espero ser capaz de mostrar um forte desempenho amanhã.", finalizou o técnico do Celtic.