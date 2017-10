Fora de casa, Bayern encara Hamburgo e tenta recuperar liderança

Google Plus

Neste sábado (21), a equipe do norte da Alemanha, o Hamburgo, enfrenta o atual campeão alemão, Bayern de Munique, no Wolksparkstadion, famosa Imtech Arena.

Os times vivem realidades totalmente diferentes na atual temporada. O Hamburgo mais uma vez não vem convencendo os seus torcedores e ocupa a parte de baixo da da tabela. Em oito partidas, o time conquistou apenas sete pontos, no momento, o HSV é o décimo quinto colocado e vem de uma derrota contra o Mainz 05 por 3 a 2, fora de casa.

Já pelo lado vermelho, do Bayern de Munique, após passar por uma leve crise, a volta de Jupp Heynckes trouxe novos ares ao Bayern, o time vem de duas vitórias tranquilas, uma contra o Freiburg, por 5 a 0 (Bundesliga), e outra contra o Celtic (ESC), vencendo por 3 a 0, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League.

A distância entre o Bayern e o atual líder do campeonato alemão, o Borussia Dortmund, é de apenas dois pontos. Na última partida, o time de Bosz tropeçou contra o RB Leipzig, assim o Bayern se aproximou do BVB na tabela.

Estatísticas

Algumas estatísticas podem desenhar como será o confronto entre as duas equipes, apesar que dentro de campo tudo poderá ser diferente, separamos alguns fatos que são úteis para a partida de sábado (21).

O camisa 9 do Bayern de Munique, Robert Lewandowski, registrou 10 tentos e 5 assistências em 12 partidas contra o Hamburgo.

Nas últimas 15 partidas contra o HSV, o Bayern de Munique não perdeu nenhuma, somando 12 vitórias e 3 empates.

O FC Bayern não conta para a partida contra o HSV com Neuer, Ribéry, Martínez e Bernat. Já o HSV, não conta com Janjicic e Müller.

Preparativos para o jogo

Em coletiva de impresa, os técnicos deram uma prévia do que pode vir pela frente em poucas palavras.

"A atuação do Bayern contra o Celtic foi muito boa. Pesada tarefa que nos espera, preciso olhar quem começará no sábado.", afirmou Gisdol, técnico do HSV.

"Nós temos que ter grande espeito ao HSV - Hamburgo está muito mais forte do que o últimos jogos contra o Bayern.", disse Jupp Heynckes.