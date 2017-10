Borussia Dortmund cede empate ao Frankfurt e falha em manter liderança isolada

O empate por 2 a 2 entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, neste sábado (21), não foi um bom resultado para a equipe aurinegra. Os visitantes começaram na frente e venciam a partida por 2 a 0, mas acabaram deixando ruir a vitória ao levarem dois gols em quatro minutos na etapa final dentro da Commerzbank Arena. Os gols foram marcados por Sahin, Phillip, Haller e Wolf.

Com o resultado, ambas as equipes permanecem nas mesmas posições, Frankfurt em sétimo com 14 pontos e Dortmund em primeiro com 20. Porém, o BVB poderá ver o Bayern de Munique igualar na pontuação ainda nesta nona rodada da Bundesliga, a depender do resultado no jogo dos bávaros contra o Hamburgo, o então freguês do norte. Com isso, a liderança da competição será determinada pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, Frankfurt viaja para enfrentar o Mainz 05 na sexta-feira (19), às 16h30 (horário de Brasília), na Opel Arena. Já o Dortmund só joga no sábado (28), novamente fora de casa, contra o Hannover 96, às 11h30, na HDI Arena.

Dortmund aproveita oportunidade e sai na frente

O BVB entrou em campo com uma defesa improvisada com Weigl, além da volta de Subotic que não jogava a algum tempo. Ainda assim, a partida começou melhor para os aurinegros que imprimiam sua maneira de jogar no campo do adversário. Mesmo assim, o Frankfurt quase abriu o placar com Rebic que aproveitou a oportunidade e marcou o gol aos 17 minutos, mas o croata estava em posição irregular. Dois minutos depois, aos 19, Sahin recebeu bom passe de Bartra na entrada da pequena área, e chutou colocado no canto esquerdo.

Depois do gol, a partida foi ficando equilibrada. As duas equipes buscaram jogo, e os donos da casa aproveitaram os espaços deixados pelo time aurinegro, assim, apareceram algumas boas chances que não foram bem aproveitadas.

A melhor oportunidade das Águias foi aos 33 minutos, após cruzamento para grande área, Wolf recebeu e tentou dominar, a bola sobrou para Haller que girou o corpo e chutou, mas a bola saiu à esquerda das metas de Bürki. Logo depois, aos 34, Chandler caiu sozinho sentindo intensas dores no joelho direito e teve que ser substituído.

No final do primeiro tempo o Dortmund teve a oportunidade de aumentar o placar, aos 41. O zagueiro do Frankfurt tentou tirar a bola de cabeça da grande área, a bola caiu no peito de Aubameyang que dominou e finalizou, a bola passou bem perto da trave.

Frankfurt consegue empate em quatro minutos

Os aurinegros voltaram para a segunda etapa querendo aumentar o placar. Aos 50 minutos, depois de recuperação dentro da grande área, Aubameyang recebeu sozinho, mas chutou alto para fora. O gabonês teve mais outras duas oportunidades nesse início de segundo tempo, porém não conseguiu ser efetivo nas finalizações.

Foi só aos 57 que o Dortmund conseguiu ampliar com Phillip que fez uma bela finalização após receber ótimo passe de Götze no meio campo, seguindo até a entrada da grande área e chutando direto para o gol. Contudo, os aurinegros não estavam preparados para a reação rápida das águias. Aos 63, Rebic recebeu belo lançamento na entrada da pequena área, e na tentativa de tirar a bola, Bürki acabou trombando e derrubando com o adversário. O árbitro então marcou a penalidade e Haller, sem dificuldades, diminui o placar.

O BVB tentou reverter a situação com Pulisic que chegou bem no ataque, mas finalizou para fora. Quatro minutos depois do primeiro gol do Frankfurt, aos 67 minutos, Wolf bateu forte sem chances para Bürki defender, empatando a partida.

As Águias cresceram na partida e permaneceram no ataque com algumas boas oportunidades. Os aurinegros só foram mostrar uma reação já no final do segundo tempo, tendo algumas chances de reverter o placar. Aos 89, em disputa dentro da área, Sancho finalizou de cara para o gol e Hasebe salvou em cima da linha. Aos 92, Pulisic também tentou chutando rasteiro para o gol, mas a bola passou longe das metas.

O empate reflete a situação apática do Borussia Dortmund nos últimos jogos, em um panorama totalmente diferente da equipe que começou bem na temporada. Agora fica a dúvida de como será o comportamento da equipe para as próximas rodadas da Bundesliga.