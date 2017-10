RB Leipzig vence Stuttgart e entra na disputa pela liderança da Bundesliga

O RB Leipzig construiu uma vitória importante diante de sua torcida e deu um passo importante para brigar pela liderança da Bundesliga. Em jogo válido pela nona rodada e disputado na Red Bull Arena, os Touros Vermelhos venceram por 1 a 0, com gol de Sabitzer. O resultado foi fundamental para a equipe se aproximar do topo da tabela, e somam 19 pontos, na terceira colocação, atrás de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Os suábios seguem em queda livre e somam apenas dez pontos, na 12ª colocação.

As equipes voltam a entrar em campo no meio de semana, pela Copa da Alemanha. O Stuttgart encara o Kaiserslautern no Fritz-Walter-Stadion às 13h30 da quarta-feira (25). Às 15h45, o RB Leipzig mede forças contra o Bayern de Munique na Red Bull Arena. Pela Bundesliga, o RB Leipzig enfrenta novamente o Bayern de Munique na Allianz Arena, às 13h30 de sábado (28). No domingo (29), às 14 horas, o Stuttgart busca recuperação no torneio nacional contra o Freiburg, na Mercedes-Benz Arena.

O jogo foi de total domínio do RB Leipzig. Os donos da casa deram poucos espaços para o Stuttgart atacar e ameaçar a defesa. A primeira boa chance resultou em gol dos Saxões. Aos 23 minutos, Sabitzer foi acionado pelo meio, dominou na entrada da área e bateu no ângulo esquerdo, sem dar chance ao goleiro Zieler. Os mandantes ainda tiveram uma outra chance para aumentar, mas Timo Werner errou o alvo por muito pouco.

No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais aberto. O técnico Hannes Wolf resolveu colocar suas peças mais ofensivas para buscar um empate que seria precioso para o Stuttgart e a igualdade quase veio. Akolo recebeu na pequena área e Gulácsi se esticou todo para fazer espetacular defesa no canto direito. Depois do susto, o RB Leipzig equilibrou o páreo e voltou a ameaçar até os minutos finais. Sabitzer, Augustin e Kampl chegaram com perigo, mas não balançaram as redes.