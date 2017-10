Com dois de Füllkrug, Hannover 96 vira sobre Augsburg e entra na zona europeia

Um jogo bastante movimentado e com emoções até o final. Em jogo válido pela nona rodada da Bundesliga 2017-2018, Augsburg e Hannover 96 fizeram uma partida bastante disputada na WWK Arena na manhã deste sábado (21). Os bávaros abriram o marcador, mas os vermelhos garantiram a virada por 2 a 1 nos minutos finais. Gregoritsch marcou o gol do Augsburg, enquanto o Hannover conseguiu a virada com tentos assinalados por Füllkrug.

Com o resultado, os Vermelhos entram na zona classificatória às competições europeias ao subirem para a sexta colocação, com 15 pontos somados. Por outro lado, o Augsburg cai posições, mas fica no meio da tabela, no décimo posto, com 12 pontos. As equipes voltam a entrar em campo no fim de semana, pela décima rodada da Bundesliga. O Hannover 96 recebe o Borussia Dortmund na HDI Arena às 11h30 do sábado (28), enquanto o Augsburg mede forças contra o Werder Bremen às 11h30 do domingo (29), no Weser Stadium. Antes, os Vermelhos enfrentam o Wolfsburg na Volkswagen Arena, às 13h30 da quarta-feira (25), pela Copa da Alemanha.

O Augsburg dominou o primeiro tempo. Desde os primeiros lances, a equipe bávara teve grandes oportunidades de abrir o marcador e construir uma boa vantagem ainda nos 45 minutos iniciais. Foram três finalizações nos dez primeiros minutos. Na primeira, Caiuby correu e chutou dentro da área com muito perigo. Em seguida, Finnbogason recebeu na área e finalizou, mas a defesa travou com carrinho preciso. Depois, Gregoritsch criou espaço na área e arrematou na esquerda; mas Tschauner fez grande defesa. Após tanta insistência, o Augsburg abriu o placar. Aos 33 minutos, Gregoritsch chutou na entrada da área. A bola desviou no pé do marcador e encobriu o goleiro Tschauner, que nada pôde fazer. O arqueiro dos visitantes foi acionado em outras oportunidades, mas conseguiu defender bem.

No segundo tempo, o Hannover equilibrou mais o jogo e passou a diminuir o domínio adversário. Com a atitude mais ofensiva dos Vermelhos, o confronto ficou mais interessante. O técnico André Breitenreiter colocou o time mais adiantado e as finalizações também apareceram. A primeira boa chance dos visitantes veio quando Bebou fez boa jogada individual e chutou na entrada da área, para a defesa do arqueiro Hitz.

Na reta final, a pressão do Hannover foi convertida em gols. Aos 31 minutos, Füllkrug completou cruzamento com belo chute e empatou o jogo. As equipes tiveram uma finalização cada. O Hannover quase conseguiu a virada com o brasileiro Jonathas, que foi acionado e bateu de primeira com muito perigo. Hitz defendeu com as pernas. No lance seguinte, Koo recebeu em velocidade e chutou rasteiro no meio do gol para a defesa tranquila de Tschauner. Aos 44 minutos, os visitantes conseguiram a virada. Fullkrug foi acionado, passou pela defesa e chutou no canto baixo do goleiro para dar números finais ao jogo.