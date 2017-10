Bayer Leverkusen goleia Borussia Mönchengladbach no segundo tempo e se recupera

Uma partida com dois tempos distintos. No Borussia-Park, Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen mediram forças na manhã deste sábado (21), pela nona rodada da Bundesliga 2017-18. Após domínio total dos Potros no primeiro tempo e a abertura do placar com Fabian Johnson, os Leões deram o troco na segunda etapa, aproveitaram principalmente os contragolpes e golearam por 5 a 1, com gols assinalados por Sven Bender, Bailey, Brandt, Volland e Pohjanpalo.

Com o resultado, as equipes ficaram próximas na tabela de classificação. O Borussia caiu para o oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o Bayer subiu para a nona colocação, com 12 pontos conquistados até aqui. As equipes voltam a entrar em campo pelo Campeonato Alemão no próximo fim de semana. O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Hoffenheim na Rhein-Neckar-Arena, enquanto o Bayer Leverkusen recebe o desesperado Colônia na BayArena. As duas partidas acontecem às 10h30 do sábado (28). Pela Copa da Alemanha, os times entram em campo às 13h30 da terá-feira (24). O Borussia encara o Fortuna Düsseldorf, líder da 2. Bundesliga, na Esprit Arena; enquanto o Bayer recebe o Union Berlin em Leverkusen.

O Borussia Mönchengladbach cansou de desperdiçar boas oportunidades no primeiro tempo. Logo aos sete minutos o placar foi aberto. Thorgan Hazard cruzou com perfeição e Fabian Johnson aproveitou para finalizar no canto esquerdo e fazer a festa da torcida. A pressão continuou. Hazard chutou de primeira dentro da área e Leno fez espetacular defesa. Na reta final do primeiro tempo, Raffael tentou ampliar a vantagem, mas a bola tirou tinta da trave esquerda. A posse de bola, a ofensividade e as chances perdidas custaram muito caro aos Potros.

No segundo tempo, o Bayer Leverkusen mandou, desmandou e goleou. Logo aos três minutos, veio o empate. Em nova falha bisonha do goleiro Sommer, Sven Bender teve apenas o trabalho de empurrar para o gol. Depois, foram dois gols em três minutos. Aos 14, Bailey recebeu dentro da área, dominou com tranquilidade e colocou no canto esquerdo para virar o placar. Aos 16, Brandt aproveitou bola perdida dentro da área para sacramentar a vitória com chute rasteiro. O Borussia Mönchengladbach partiu para o tudo ou nada e teve a desvantagem ampliada pelos espaços cedidos na defesa. Aos 24 minutos, Volland recebeu e encheu o pé para transformar a vitória em goleada. O brasileiro Wendell quase deixou sua marca quando acertou um chutaço, mas a bola explodiu no travessão. Aos 36, porém, os Leões selaram a goleada. Brandt rolou para Pohjanpalo, que completou para o gol e garantiu o triunfo por 5 a 1, fora de casa.