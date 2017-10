Tolisso destacou importância de vitória bávara sobre Hamburgo: "Jogo importante e complicado"

Google Plus

Foto: Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images

Ufa. O Bayern de Munique finalmente encostou na ponta da tabela. O time venceu o Hamburgo por 1 a 0, neste sábado (21). Agora, o Gigante da Baviera divide a liderança com rival Borussia Dortmund, que empatou por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt.

Em um jogo apertado, os bávaros jogaram com um a mais desde aos 38 minutos do primeiro tempo e tiveram inúmeras possibilidades de ampliar o placar. Ainda assim, desde que Jupp Heynckes assumiu o comando do Bayern foram nove gols marcados e nenhum sofrido.

Para o treinador, o time não manteve o ritmo da partida de hoje e enfatiza o espirito de luta dos dinos: “Você poderia dizer que o Hamburgo estava altamente motivado, seu compromisso era excelente. Nosso jogo de posição não foi suficientemente preciso”, disse.

Apesar de um início ruim, o comandante que conquistou sua terceira vitória em três partidas, argumenta que o Bayern guerreou até o apito final. “Você tem que ganhar partidas como essa, e nós fizemos exatamente isso. Lutamos desde o início, melhoramos no segundo tempo e criamos muitas oportunidades”, e ainda confessou, “um segundo gol teria fechado o jogo”.

O único tento da partida foi marcado por Corentin Tolisso. É a segunda vez que o francês balança as redes pela Bundesliga. Além de conquistar três pontos cruciais para o Bayern de Munique, o jogador ampliou o número de vitorias contra o Hamburgo: o time da casa não consegue ganhar desde 1991. Ao todo foram 64 gols concedidos nos últimos 16 encontros.

Mesmo com esses números a favor, o camisa 24 comenta que o jogo foi complicado e de onde surgiu o estimulo: “Foi um jogo importante. Conhecemos o resultado da partida de Dortmund, que foi um incentivo. O jogo foi muito complicado. Nós não conseguimos jogar futebol como costumamos fazer. Poderíamos ter marcado mais golos no final", frisou.

O Bayern de Munique joga no meio da semana pela DFB Pokal. O time enfrenta o RB Leipzig, quarta-feira (25), às 16h45. E o Hamburgo pega o Hertha Berlin pela Bundesliga no sábado (28), às 11h30.