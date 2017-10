Atacante Teuchert aparece novamente e Nuremberg bate Dynamo Dresden

O Nuremberg enfrentou o Dynamo Dresden no Max-Morlock-Stadion em jogo válido pela 11ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, neste domingo (22). A equipe da Baviera fazendo um bom campeonato e lutando por uma vaga na elite da próxima temporada encarou um adversário que faz campanha regular.

A equipe mandante foi mais eficiente e venceu por 2 a 1 com gols de Ishak e Teuchert. Para os visitantes o gol foi de Mlapa em cobrança de pênalti. Com o resultado colocou o Der Club de volta na terceira colocação com 22 pontos. Já os amarelos estão em 12° com 13 pontos.

E o próximo jogo do Nuremberg vai ser diante do Osnabrück na Osnatel Arena. Enquanto que o Dynamo Dresden enfrenta o Freiburg no Schwarzlwald-Stadion, os jogos serão realizados na próxima quarta-feira (25), válidos pela 2ª fase da DFB Pokal.

No começo da partida os mandantes abriram o marcador aos sete minutos, Valentini cobrou escanteio por baixo, Behrens desviou para Ishak só empurrar para as redes, deixando o Der Club em vantagem.

Depois o time amarelo tentou também na bola parada, Heise cobrou escanteio a defesa afastou e sobrou para Aosman mandar sem direção. Ainda tentou no arremate de fora da área com Konrad só que sem direção. Em seguida perderam outra oportunidade com Kreuzer ao desviar de cabeça o cruzamento de Heise e mandar na trave.

Só que o goleiro Schwäbe praticou duas defesas, a primeira no chute rasteiro de Teuchert e logo depois foi no de Behrens e evitou o segundo gol do adversário.

Na etapa final os donos da casa por pouco não fizeram com Behrens que arriscou forte, Schwäbe não conseguiu segurar só que a bola saiu em tiro de canto. E os amarelos também criaram e foi com Heise, o lateral recebeu de Duljevic e mandou com perigo.

Mas a equipe da Saxônia chegou ao empate aos 24 minutos num empurrão de Leibold em cima de Berko e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mlapa bateu e converteu igualando a partida.

E aos 37 minutos o Der Club marcou o segundo gol após uma falha no meio-campo do adversário, Erras serviu para Teuchert, o jovem jogador sem marcação invadiu a área e se livrou do goleiro só mandando para as redes e decretando mais uma vitória a sua equipe no campeonato.

Mesmo com um a menos Erzgebirge Aue derrota o Jahn Regensburg e sobe na tabela

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue recebeu o Jahn Regensburg, os violetas querendo se isolar ainda mais da zona de rebaixamento jogou diante de um time que luta para não voltar a terceira divisão.

Com um jogador a menos os donos da casa venceram por 1 a 0 com gol marcado por Kvesic. Com o resultado os violetas subiram para oitava colocação com 16 pontos. Já os vermelhos estão em 15° com 9 pontos.

A próxima partida do Erzgebirge Aue será contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion na próxima sexta-feira (27). E o Jahn Regensburg recebe o Heidenheim na Continental Arena na próxima quarta-feira (25), pela DFB Pokal.

Com pênalti perdido Duisburg volta a vencer e derrotando o Kaiserslautern fora de casa

O Kaiserslautern jogou contra o Duisburg no Fritz Walter Stadion, os diabos vermelhos fazendo uma fraca campanha teve pela frente um adversário que vinha de cinco jogos sem vencer e estava se aproximando da zona de rebaixamento.

Em confronto equilibrado os mandantes venceram por 1 a 0 com gol marcado por Bomheuer, ainda perderam um pênalti com Stoppelkamp. Com o resultado as zebras continuam na 14° com 12 pontos. Já os diabos vermelhos seguem na zona de rebaixamento em último com 6 pontos.

Na próxima partida o Kaiserslautern recebe nesse mesmo estádio o Stuttgart pela DFB Pokal na próxima quarta-feira (25). Enquanto que o Duisburg recebe o Union Berlin na Schauinsland-Reisen-Arena no próximo domingo (29).