RB Leipzig e Bayern miram manutenção de bom ambiente e classificação na DFB-Pokal

Nesta quarta-feira (25), o RB Leipzig recebe o todo poderoso Bayern de Munique em sua casa. O jogo é válido pela segunda fase da DFB-Pokal (Copa da Alemanha), onde o formato da competição é de apenas uma partida, há prorrogação em caso de empate, se persistir, tem pênaltis. O time que se sair vitorioso avança para a próxima fase e, quem perder, é eliminado do torneio.

A última aparição dos Touros Vermelhos na Copa da Alemanha foi contra o SF Dorfmerkingen, onde o RB Leizpig goleou por 5 a 0, não tendo problemas na primeira fase, mesmo jogando fora de casa. Mas falando de mais recentemente, o RB Leipzig vem de uma vitória magra, um a zero, sobre o VfB Stuttgart, pela 9° Rodada da Bundesliga. Com a vitória, o Leipzig ocupa a terceira colocação na tabela, atrás de Bayern e Borussia Dormtund (último campeão da DFB Pokal), ambos empatados.

Na primeira fase da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique goleou o Chemntizer FC por 5 a 0, na época, Carlo Ancelotti ainda era o técnico do clube bávaro. Desta vez, quem está no comando da equipe é Jupp Heynckes, reestreando pela DFB-Pokal depois da conqusita da Tríplice Coroa, em 2013. Já no último final de semana, o Bayern venceu o Hamburgo por apenas um a zero, mas a vitória foi importante, com ela, os Bávaros assumiram a ponta da tabela junto ao Borussia Dortmund.

Estatísticas

É o primeiro jogo na história entre RB Leipzig e Bayern de Munique pela Copa da Alemanha, os dois times nunca haviam se enfrentado pelo torneio.

Na história, os Touros Vermelhos e os Bávaros se enfretaram duas vezes, o Bayern venceu todas, a última vitória foi a virada história, o jogo acabou 5-4, em Leipzig.

Na semana, Bayern e Leipzig irão se encontrar duas vezes, uma pela DFB-Pokal, e outra pela Bundesliga.

Do lado do RB Leipzig, há apenas uma baixa, o jogador Bruma está de fora do duelo. Já do lado vermelho, Neuer, Müller, Ribéry e Bernat estão de fora.

Pré-jogo

Antes do grande duelo que decide quem vai para a próxima fase, o técnico dos dois times falaram sobre o jogo em coletiva de impresa.

"O jogo de amanhã é uma partida especial em Leipzig, porque dois times de alto nível irão se encontrar.", começou Jupp Heynckes; "Foi muito importante que nós ganhamos os últimos três jogos porque os jogadores puderam recuperar a confiança.".

"Devemos fazer amanhã um ótimo desempenho para permanecer na Copa da Alemanha. O RB Leipzig tem feito um grande trabalho nos últimos anos. Vai ser um jogo muito intenso e difícil." , completou o técnico do Bayern.

"Nunca fizemos isso. É claro! um grande desafio para nós, mas nós aceitamos.", Hasenhütll, técnico do RB Leipzig, sobre jogar contra o FC Bayern. "Estamos de bom humor e prazer. Está tudo preparado para uma noite quente no nosso estádio.", completou o técnico.

"Se trata apenas de ganhar! Queremos ficar na competição – tudo é possível, mas é muito difícil.", finalizou o técnico do RB Leipzig.