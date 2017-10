Com gols no fim, Sandhausen e St. Pauli ficam no empate em jogo equilibrado

O Sandhausen jogou contra o St. Pauli no BWT-Stadion am Hardtwald pelo encerramento da 11ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta segunda-feira (23). As duas equipes fazendo campanhas similares nesta atual temporada buscavam o resultado positivo para se aproximarem do G-3.

Em duelo disputado a partida terminou em 1 a 1 o gol do time mandante foi marcado por Stiefler. Para os visitantes o gol foi de Schneider. Com o resultado os alvinegros subiram para quinto com 18 pontos. A mesma pontuação dos piratas que estão uma posição abaixo em sexto, mas tem o saldo de gols inferior.

A próxima partida do Sandhausen será contra o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no próximo sábado (28). Enquanto que o St. Pauli recebe o Erzgebirge Aue no Millerntor-Stadion na próxima sexta-feira (27).

Em uma primeira etapa disputada os dois times tiveram oportunidades de abrir o marcador, mas a pontaria pouco calibrada não ajudou ambos. O time alvinegro foi mais objetivo quando descia ao campo de ataque. Do outro lado os piratas jogavam no erro do adversário e levou perigo no contra-ataque.

Os gols só saíram na parte final do jogo e os alvinegros abriram o placar aos 35 minutos Daghfous cobrou escanteio a defesa adversária fez o corte e sobrou para Stiefler, o meia-atacante dominou e mandou no canto do goleiro Himmelmann que nem se mexeu, e colocou os donos da casa em vantagem.

Mas os piratas chegaram ao empate dez minutos depois aos 45, Allagui fez boa jogada pela esquerda, em seguida invadiu a área e serviu para Schneider, o jogador que entrou no decorrer da partida fez o pivô e em seguida girou e arrematou ao gol, igualando e dando um pontinho a equipe de Hamburgo.

O resultado acabou sendo ruim para as duas equipes que ficaram um pouco longe dos dois primeiros colocados, atualmente Fortuna Düsseldorf e Holstein Kiel, a diferença está entre dez a oito pontos, respectivamente. O Nuremberg é o terceiro com 22 pontos, hoje seria a equipe que disputaria o playoff com 16° da Bundesliga.