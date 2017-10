Sem muito esforço, Borussia Mönchengladbach supera Fortuna Düsseldorf e avança na DFB-Pokal

Fortuna Düsseldorf e Borussia Mönchengladbach se enfrentaram nesta terça-feira (24), em um derby local, pela 2ª fase da DFB Pokal na ESPRIT arena, equipe que lidera a 2.Bundesliga no momento. Os Potros venceram por 1 a 0, com gol do belga Thorgan Hazard.

Pressionados com a derrota vexatória pela Bundesliga diante do Bayer Leverkusen, por 5 a 1, também em um derby local, o Borussia Mönchengladbach tinha a missão de superar o Fortuna na DFB Pokal, ao menos para amenizar os efeitos da partida anterior.

Insatisfeito com seu setor defensivo, Dieter Hecking finalmente promoveu a saída de Jannik Vestergaard da equipe titular, dando vaga a Jantschke, deslocando Elvedi para a faixa central da defesa, ao lado de Ginter. O zagueiro dinamarquês vinha sendo um dos pontos mais fracos da já fragilizada defesa.

Gladbach controla posse de bola, mas pouco incomoda

O panorama dos Potros na partida, no entanto, não foi muito diferente das últimas apresentações: domínio da posse de bola, mas falta de criatividade no meio-campo e no último terço. As principais tentativas da etapa inicial foram em finalizações de fora da área, principalmente com Traoré, todas para fora, sem perigo algum a meta adversária. Stindl esteve próximo de marcar, mas teve finalização bloqueada pela defesa.

O Fortuna, em contrapartida, chegava com perigo nos contra-ataques, e também nas finalizações de fora da área – inclusive foi dessa forma que a equipe teve sua chance mais perigosa na partida.

A primeira etapa foi marcada por um domínio estéreo da posse de bola por parte do Borussia Mönchengladbach – pouco incisivo nas infiltrações e nas jogadas pelos lados do campo. Traoré, o mais ativo do ataque, tentava sozinho, mas sem muito sucesso, principalmente nas finalizações.

Já no início da etapa complementar, o Borussia permanecia controlando a posse de bola, e teve uma boa oportunidade, através de Denis Zakaria, em uma jogada ao melhor estilo Lionel Messi, saiu driblando desde sua intermediária defensiva até o campo de ataque, mas não teve forças para finalizar com precisão, facilitando a defesa do goleiro.

Hazard faz a diferença e Gladbach avança

Em busca do resultado, o gol dos Foals não demorou muito para sair. Thorgan Hazard recebeu passe nas costas da defesa, cortou o defensor e finalizou para o gol, contando com contribuição do goleiro, para abrir o placar. Os donos da casa tiveram a chance de empatar o confronto após pênalti infantil cometido por Jantschke, mas o lateral Gießelmann mandou na trave.

Com a vantagem, mesmo que mínima, o Gladbach buscou administrar – ainda mais, a posse de bola, alcançando seu objetivo, que era a classificação a próxima fase.