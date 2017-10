Borussia Dortmund mostra eficiência no segundo tempo e goleia Magdeburg

Pela segunda rodada da DFB-Pokal 2017-2018, a Copa da Alemanha, Magdeburg e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira (24), na MDCC-Arena. A vitória de goleada dos visitantes aurinegros, por 5 a 0, não era esperada já que a equipe não vinha bem nas últimas três partidas e não conseguia ser efetiva em suas finalizações. Porém, foi contra a equipe da terceira divisão alemã que o BVB aparentemente reagiu ao estado de apatia. Os gols foram marcados por Castro, Isak, Yarmolenko, Bartra e Kagawa.

Com o resultado, o Borussia Dortmund avança para a próxima rodada da competição, aguardando o sorteio para saber quem será seu próximo adversário. Já o Magdeburg está eliminado da competição e segue apenas na terceira divisão.

A equipe aurinegra volta a campo pela Bundesliga no fim de semana, no sábado (28), novamente fora de casa, contra o Hannover 96, às 11h30, na HDI Arena.

Equilíbrio no primeiro tempo

A partida começou favorável para os visitantes. Nos primeiros 20 minutos, os aurinegros tiveram quatro finalizações, mas apenas uma direto para o gol logo no começo, aos três minutos, com Philipp mandando na trave sem goleiro. Porém o Magdeburg não sofreu muito no começo, chegou ao ataque e finalizou algumas vezes sem levar grande perigo.

No meio da primeira etapa, o jogo se equilibrou e amornou, as duas equipes não conseguiam ser efetivas em seus ataques. Foi só no final do primeiro tempo que o panorama começou a mudar. Aos 42 minutos Castro abriu o placar no primeiro toque de bola dele na partida, depois de substituir Dahoud que saiu machucado. Yarmolenko cruzou para a grande área, Isak ajeitou e mandou pra Castro chutar para o gol. Assim se iniciou a goleada do Dortmund.

Retorno do intervalo excelente para os aurinegros

Já no retorno do segundo tempo, os visitantes ampliaram o placar com Isak, aos 47. A jogada se iniciou com Kagawa que contou com a participação do jogador sueco no meio campo, e no final foi Philipp que deu passe para Isak marcar o seu primeiro gol com a camisa aurinegra.

Com dois gols a seu favor, o Dortmund diminuiu o ritmo de jogo aproveitando que o Magdeburg havia sentido os gols. Aos 73 o árbitro marcou pênalti para o BVB, após mão na bola do defensor da equipe mandante. Yarmolenko cobrou batendo forte, o goleiro quase chegou, mas não evitou a bola ir para o fundo das redes.

Pouco tempo depois, aos 79, Bartra marcou o quarto. Em cruzamento para a grande área, o espanhol subiu sozinho e cabeceou para o gol. O quinto e último gol só veio a ser marcado no final da partida, aos 90 minutos, por Kagawa consagrando a goleada e melhora significativa da equipe após a apatia nos três últimos jogos.