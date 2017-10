Eintracht Frankfurt passa fácil pelo modesto Schweinfurt e avança à próxima fase da DFB-Pokal

Atual vice-campeão da DFB-Pokal, o Eintracht Frankfurt não teve nenhuma dificuldade para conseguir a classificação para a terceira fase da Copa da Alemanha 2017-18. O time localizado em um dos principais centros econômicos germânicos encarou o modesto Schweinfurt, da quarta divisão nacional, no Willy-Sachs-Stadion. O jogo foi realizado na tarde desta terça-feira (24), e as Águias venceram por 4 a 0, com gols marcados por Haller (duas vezes), Wolf e Blum.

Aos 14 minutos, a contagem foi aberta com Haller. Apesar de ter superioridade de estrutura e plantel, o time não conseguiu aumentar a vantagem no primeiro tempo, uma vez que o Schweinfurt segurou a pressão e tentou até buscar o empate em algumas chances, mas não conseguiu. No segundo tempo, porém, o Eintracht Frankfurt conseguiu a tranquilidade necessária para se classificar. Aos 13 minutos, Haller marcou seu segundo tento no jogo. Cinco minutos depois, Wolf aumentou a vantagem. O time cadenciou a partida e conseguiu transformar a vitória em goleada aos 40 minutos, quando o Blum marcou o quarto gol e deu números finais ao confronto.

Foto: Divulgação|Mainz 05

Mainz 05 vence Holstein Kiel apenas no fim da prorrogação

Ao contrário do Eintracht Frankfurt, o Mainz 05 teve muitas dificuldades contra o Holstein Kiel. Mesmo diante de sua torcida na Opel Arena, os carnavalescos conseguiram a classificação apenas no tempo extra diante da equipe que briga por uma vaga inédita à elite do futebol nacional. O Mainz conseguiu a vitória apenas no fim do tempo extra. Fischer (duas vezes) e Brosinski – aos cinco minutos do segundo tempo da prorrogação – marcaram os gols do Mainz, enquanto o Kiel balançou as redes com Schindler e Drexler, ambos os tentos em cobranças de penalidades máximas.

Foto: Divulgação|FC Ingolstadt 04

Ingolstadt vence Greuther Fürth no fim e se classifica

Em confronto de duas equipes que estão na 2. Bundesliga, o Ingolstadt também teve trabalho para superar o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof. O duelo de times localizados no estado da Baviera terminou com vitória dos Schanzer por 3 a 1, de virada. Raum abriu o placar para o Fürth, mas Cohen, Lex e Morales garantiram a vitória na parte final do jogo.