Em jogo espetacular, Bayern vence RB Leipzig nos pênaltis e segue na Copa da Alemanha

O confronto entre RB Leipzig x Bayern de Munique já era esperado pelo que podia proporcionar ao torcedor. Duas das melhores equipes do futebol alemão, os times protagonizaram uma espetacular partida, válida pela segunda fase da Copa da Alemanha 2017-18, disputada na Red Bull Arena, na tarde desta quarta-feira (25).

O duelo eletrizante terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Forsberg abriu o placar para os Saxões, enquanto os bávaros chegaram ao empate com Thiago Alcántara. Apesar de inúmeras oportunidades, o placar não foi mais movimentado tanto nos 90 minutos como no tempo extra. Apenas nas penalidades, por 5 a 4, o Bayern levou a melhor, graças à defesa de Ulreich em cobrança executada por Timo Werner.

O adversário do Bayern na terceira fase da DFB-Pokal será definido em sorteio, mas é certo que o jogo será disputado no próximo mês de dezembro. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (28), na Allianz Arena, em Munique, pela rodada 10 da Bundesliga, e os clubes irão medir forças pela liderança da competição nacional.

Foto: Alexander Hassenstein|Bongarts|Getty Images

Primeiro tempo dominado pelo RB Leipzig

O RB Leipzig tentou fazer valer o mando de campo e teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. Os Saxões estiveram mais presentes no campo de ataque durante toda a etapa inicial e desperdiçaram inúmeras chances de abrir o marcador. O Bayern tentava parar o ímpeto do adversário, mas só conseguia após cometer faltas. Para ter mais tranquilidade, os bávaros trocavam passes com o objetivo de encontrar o momento certo para atacar.

Os Saxões chegaram com perigo com Augustin. O atacante recebeu passe preciso dentro da área e finalizou rápido. Ulreich fez excelente defesa no centro da meta. Aos 35 minutos, Arturo Vidal cometeu entrada faltosa na entrada da área e o árbitro Felix Zwayer marcou penalidade máxima. Após conferência com o assistente, a arbitragem voltou atrás e assinalou falta fora da área. Na cobrança, Forsberg cobrou com muita categoria e acertou o travessão.

O Leipzig continuou a pressionar, mas Ulreich fazia boas intervenções quando era acionado. Os bávaros só deram trabalho ao goleiro Gulácsi nos acréscimos, quando Lewandowski finalizou fraco com o pé esquerdo e o arqueiro mandante fez tranquila defesa.

Foto: Ronny Hartmann|Bongarts|Getty Images

Com um a mais, Bayern sai em desvantagem e busca empate

O Bayern de Munique entrou em campo no segundo tempo determinado a conquistar a vitória. Por isso, os comandados de Jupp Heynckes estiveram mais presentes no campo de ataque, adotaram uma postura mais ofensiva e tiveram mais controle da bola. A situação ficou mais fácil quando o RB Leipzig ficou com um jogador a menos. Aos oito minutos, Naby Keita interrompeu ataque do oponente, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de jogo.

Com dez em campo, os Touros Vermelhos abdicaram de atacar e se concentraram em reforçar a marcação. Mesmo com mais posse de bola, o Bayern encontrava dificuldade em finalizar com perigo. A primeira boa chance veio aos 20 minutos, quando Halstenberg falhou no meio de campo, Lewandowski ficou com a sobra e chutou no canto esquerdo. A bola tirou tinta da trave.

Foto: Alexander Hassenstein|Bongarts|Getty Images

Quando os bávaros estavam no melhor momento, o RB Leipzig deu um duro golpe. Três minutos depois, Jérôme Boateng calçou Poulsen na linha da área e a penalidade máxima foi marcada. Na cobrança, Forsberg bateu no canto oposto de Ulreich e deixou os Touros Vermelhos em vantagem. O confronto ficou mais equilibrado e disputado. A euforia dos donos da casa durou pouco. Aos 28’, Jérôme Boateng se redimiu com primoroso lançamento na cabeça de Thiago Alcántara, que desviou para igualar o marcador. A virada quase veio na jogada seguinte. Lewandowski recebeu na linha de fundo, bateu cruzado e Gulácsi salvou.

Nos minutos finais, o confronto ficou ainda mais aberto. Quase Thiago Alcántara foi o responsável pela virada, quando foi acionado depois de ficar com a sobra em cruzamento e finalizou de primeira. Mais uma defesa espetacular do goleiro do Leipzig. Na sequência, Bernardo afastou de vez o perigo. Mais poderoso no ataque, o Bayern por pouco não conseguiu a vitória nos minutos finais, quando Arjen Robben cobrou falta na cabeça de Kimmich, que tirou tinta da trave.

Foto: Robert Michael|AFP|Getty Images

Prorrogação: ataque contra defesa

No primeiro tempo da prorrogação, o Bayern de Munique não conseguiu ficar na frente do placar por causa de Gulácsi. Aos dez minutos, Rudy alçou bola na área e Thiago Alcántara desviou. O goleiro do RB Leipzig deu rebote e Kimmich finalizou à queima-roupa para nova defesa espetacular do arqueiro. E a bola teimou em não entrar. Kimmich cobrou escanteio e Wriedt cabeceou no travessão. A bola ainda bateu na trave em seguida. Na sequência, Robben pegou de primeira para a defesa travar. Na jogada seguinte, Lewandowski finalizou na marca do pênalti e Gulácsi apareceu novamente para salvar.

Foto: Robert Michael|AFP|Getty Images

A pressão bávara continuou no segundo tempo. Na primeira jogada, Robben cruzou e Lewandowski cabeceou por cima da meta. Os visitantes tentavam aproveitar ter um jogador a mais e o time completamente postado no setor ofensivo para buscar a virada e a vitória. Por outro lado, o RB Leipzig ficou à espera de um contra-ataque ou de um lance de bola parada para responder e em pouquíssimos momentos atravessou a linha do meio de campo. Nos últimos minutos, os donos da casa tentaram cadenciar o jogo e assustaram. Primeiro, Klostermann foi acionado em cobrança de falta e cabeceou para fora. Depois, Timo Werner recebeu sozinho e balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance e alegou impedimento. Em seguida, Werner arriscou e a bola passou à direita de Ulreich.

Lance capital do jogo (Foto: Robert Michael|AFP|Getty Images)

Penalidades

Todos os jogadores foram eficientes nas penalidades máximas. Lewandowski, Alaba, Hummels, Rudy e Robben balançaram as redes. Bernardo, Kampl, Halstenberg e Orban também bateram com qualidades. Na última cobrança, porém, Timo Werner bateu mal no canto esquerdo, Ulreich fez a defesa e garantiu a manutenção do Bayern de Munique na DFB-Pokal.