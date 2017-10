Werder Bremen larga má fase, bate Hoffenheim e continua na Copa da Alemanha

Apesar de campanha ruim na Bundesliga, onde o time ainda não conquistou nenhuma vitória na competição nacional, o Werder Bremen tem melhor desempenho na Copa da Alemanha. Em jogo válido pela segunda fase do torneio, os Papagaios venceram o Hoffenheim por 1 a 0, em partida realizada na tarde desta quarta-feira (25), no Weser Stadium. O adversário do Bremen na terceira fase vai ser conhecido em sorteio, mas o jogo será disputado no próximo mês de dezembro.

Os times entram em campo neste fim de semana. O Hoffenheim recebe o Borussia Mönchengladbach às 11h30 do sábado (28), na Rhein-Neckar-Arena. Por sua vez, o Werder Bremen busca a primeira vitória na Bundesliga contra o Augsburg, às 12h30 do domingo (29), mais uma vez diante de sua torcida.

Foto: Jörn Pollex|Bongarts|Getty Images

O primeiro tempo foi dominado pelo Werder Bremen. O time queria fazer valer o mando de campo e garantir o quanto antes a vantagem que daria tranquilidade no confronto eliminatório. Os jogadores escalados em setores mais avançados do campo eram os responsáveis pelos chutes e finalizações, mas as tentativas eram sem perigo, distantes do alvo. Até que o placar foi aberto aos 31 minutos, depois de tantas chances. Augustinsson cobrou escanteio, Belfodil dominou na pequena área e chutou no alto, sem chances de defesa para Kobel.

No segundo tempo, o Hoffenheim predominou e sufocou o Bremen. Foram momentos de tensão para os donos da casa, que se seguraram como pôde para garantirem a vantagem adquirida na etapa inicial. Os dois treinadores realizaram modificações em busca de continuarem com as estratégias nos 45 minutos finais. Os Hoffs chegaram com perigo em duas chances. Aos sete, Kramaric cobrou falta de média distância e acertou em cheio o travessão. Nos acréscimos, Kramaric foi acionado mais uma vez e finalizou para a defesa de Pavlenka, que garantiu a classificação verde.

Foto: Divulgação|SC Freiburg

Em segundo tempo movimentado, Freiburg bate Dynamo Dresden

No Schwarzwald-Stadion, o Freiburg levou um susto, mas conseguiu se classificar na DFB-Pokal ao bater o Dynamo Dresden por 3 a 1. Benatelli abriu o placar da equipe da antiga Alemanha Oriental, mas Nils Petersen, Schuster e Haberer garantiram o triunfo do clube da Floresta Negra.

Os times entram em campo neste fim de semana, mais precisamente no domingo (29). O Dynamo Dresden mede forças contra o Eintracht Braunschweig no DDV-Stadion, às 10h30, pela 12ª rodada da 2. Bundesliga. Um pouco mais tarde, pela décima rodada da Bundesliga, o Freiburg encara o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena.

Foto: Divulgação|Jahn Regensburg

Com um a menos, Heidenheim goleia Regensburg fora de casa

O Heidenheim foi bastante efetivo na segunda fase da Copa da Alemanha. Mesmo longe de sua torcida, na Continental Arena, a equipe venceu o Jahn Regensburg de goleada por 5 a 2. Thiel (duas vezes), Glatzel (duas vezes) e Pusch marcaram os gols do Blau-Rot, enquanto Nietfeld e Gruttner descontaram para os bávaros.

As equipes, que disputam a 2. Bundesliga, entram em campo neste fim de semana pela competição nacional. O Jahn Regensburg volta a jogar diante de sua torcida contra o Kaiserslautern às 9 da manhã do sábado (28), na Continental Arena. Por sua vez, o Heidenheim mede forças contra o Nuremberg, às 10h30 do domingo (29), na Voith-Arena.