Goleiro Ulreich vibra com classificação do Bayern: "Salvei um pênalti, mas foi decisivo"

Eletrizante. É como podemos definir a partida entre RB Leipzig e Bayern de Munique pela DFB-Pokal. A conquista da vaga nas oitavas de final veio nas penalidades após o tempo regulamentar e a prorrogação ter terminado em 1 a 1. Nos pênalti a partida terminou em 5 a 4.

Mas isso faz parte da trilha do Bayern pela Copa da Alemanha. O time passou por seus últimos 23 jogos – um recorde na competição. Em 21 daquelas ocasiões ganharam em 90 ou 120 minutos, apenas precisando de penalidades duas vezes.

Neste caminho, o time nunca havia enfrentado o RB Leipzig. Na qual foi um jogo duro. Era o que se podia esperar do atual campeão e vice da Bundesliga. O time da casa até pressionou e dominou o primeiro tempo da partida.

No segundo tempo, o Bayern dominou melhor a partida e o que se viu depois do empate foi uma chuva de chances desperdiçadas e grandes defesas dos goleiros. E foi assim que Ulreich garantiu o avanço dos bávaros. "É sempre interessante quando se trata de penalidades. Estou feliz por poder ajudar o time a avançar. Um grande elogio ao nosso treinador de goleiro, que sempre analisa as penalidades completamente”, disse.

Apesar da boa atuação, o goleiro ainda lamenta não ter sindo eficiente nos pênaltis: “Infelizmente eu só salvei um, mas foi decisivo à medida que nossos jogadores se converteram bem”, frisou.

O Gigante da Baviera é o time mais bem-sucedido na história da competição, com 18 títulos. Em quatro, Arjen Robben estava presente e argumenta que neste jogo foi diferente.

“O jogo foi muito desconcertante. Foi futebol em um nível muito alto, duas equipes principais voltadas para frente. Foi um jogo intenso e desafiador. Heynckes nos preparou bem, nós sabíamos o que nos esperava”, disse o camisa dez.