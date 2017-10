Após eletrizante jogo na Pokal, Bayern e RB Leipzig voltam a se enfrentar na mira da liderança

Neste sábado (28), o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig na Allianz Arena, o jogo é válido pela décima rodada da Bundesliga. O Bayern está empatado com o Borussia Dortmund com 20 pontos cada, e o RB Leipzig está logo atrás, com 19 pontos somados. Se caso o Bayern vencer, o Gigante da Baviera garante a primeira colocação, mas se os Touros Vermelhos triunfarem, garante a primeira colocação (caso o Dortmund perca ou empata), ou ficará na cola do primeiro colocado.

Na última quarta-feira (25), os dois times se enfrentaram pela segunda fase da Copa da Alemanha, onde o jogo terminou empatado em 1 a 1, e seguiu tudo igual na prorrogação, levando o jogo aos pênaltis. Nas pênalidades máximas o Bayern levou a melhor diante o RB Leipzig, na Red Bull Arena. Ulreich defendeu a cobrança de Timo Werner, garantindo o Bayern na próxima fase da DFB-Pokal.

Deixando a eliminação do RB Leipzig e a Copa da Alemanha de lado, o time de Hasenhüttl vem fazendo um ótimo trabalho e mostrando grandes atuações, um futebol bem jogado e muito tático, pela Bundesliga o time da Saxônia vem de uma vitória magra sobre o VfB Stuttgart porém muito importante, com ela o RB Leizpig se aproximou do Bayern e do Borussia Dortmund que dividem a liderança por tempo indeterminado.

Já o atual líder junto ao BVB, o Bayern também vem de uma vitória sofrida, o Bayern saiu da Imtech Arena com uma vitória por 1 a 0 diante o Hamburgo, gol marcado pela contratação mais cara do Bayern na história, o jovem francês Tolisso. Com o tropeço do BVB, empatando com o Eintracht Frankfurt, o Bayern encostou de vez no time Aurinegro, deixando o campeonato totalmente embolado.

Estatísticas

O RB Leizpig nunca venceu o Bayern de Munique na história do futebol alemão, em três jogos disputados até agora, o time de Munique levou a melhor em todos, garantindo a hegemonia bávara.

Os dois times irão se enfrentar duas vezes na semana, a primeira partida foi pela DFB-Pokal, o jogo terminou empatado, mas nos pênaltis o Bayern avançou. O próximo será no sábado.

Com a eliminação em casa, na frente de seus torcedores, o time de Leipzig virá com sangue nos olhos para tirar liderança do Bayern de Munique.

Ainda com muitos desfalques, o Bayern não poderá contar com Neuer, Müller, Ribéry e Bernat. James Rodríguez ficou de fora do jogo da Pokal, mas agora o colombiano está de volta ao elenco.

Já pelo Leipzig, Bruma ainda continua fora. Ilsakner e Abouchabaka são as novidades que ficará de fora do time.

Hasenhüttl, o técnico do Leipzig, nunca conseguiu vencer o Bayern de Munique pela Bundesliga, foram quatro jogos e quatro derrotas, dois jogos com o Ingolstadt e os outros dois com o RB Leipzig.

Antecedentes do jogo

Antes de começar o jogo, apesar de ser o mesmo adversário, a coletiva de imprensa foi diferente, visando a Bundesliga, Heynckes e Hasenhüttl falaram sobre o duelo.

"Duas equipes que estão no topo conhecem uns aos outros. Consequentemente será uma partida difícil como a da Copa da Alemanha.", comentou o técnico do Bayern.

"A equipe conseguiu a confiança novamente e será muito importante nas próximas semanas, temos muitos jogos seguidos, mas o foco está no sábado. O primeiro pensamento é como ganhar o jogo contra o Leipzig". "Boateng, Martinez, James e Coman estão aptos para sábado", finalizou Jupp Heynckes.

"A equipe tem lidado fisicamente e mentalmente muito bem ao jogo da Copa da Alemanha. Agora aguardamos o próximo jogo contra o Bayern. Precisamos de tais jogos para nosso desenvolvimento na Alemanha.", palavras do técnico do RB Leipzig, Hasenhüttl.