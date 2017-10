Borussia Dortmund busca retorno isolado da Bundesliga em duelo contra Hannover 96

Com a liderança do campeonato ameaçada, o Borussia Dortmund entra em campo nesse sábado (28) pela décima rodada da Bundesliga diante do Hannover 96, na HDI Arena. Os aurinegros, que chegaram a ter cinco pontos de diferença, dividem a liderança com Bayern de Munique.

As últimas rodadas não foram satisfatórias para o Borussia Dortmund, que acumulou dois tropeços na Bundesliga e outro na Champions League, deixando a equipe em condição extremamente delicada na competição. Pela Copa da Alemanha, no entanto, os aurinegros superaram com facilidade o modesto Magdeburg por 5 a 0.

Já o Hannover, de volta à elite do campeonato alemão, vem colecionando resultados ruins nas últimas apresentações, com exceção a rodada anterior, quando superou o Augsburg fora de casa por 2 a 1. Apesar disso, a equipe vem muito bem na temporada e ocupa uma posição segura na tabela até aqui, em 6º lugar. Na Pokal a equipe acabou eliminada após revés por 1 a 0 para o Wolfsburg.

André Breitenreiter mostra confiança: “Podemos vencer”

Consciente de que sua equipe tem o papel de azarão na partida, devido ao grande favoritismo do Borussia Dortmund, o comandante do Hannover, André Breitenreiter mostrou confiança na obtenção de um resultado positivo, mesmo diante de uma potência: “Se todos nos jogarmos o que sabemos amanhã, temos uma chance. É um adversário extremamente forte, será uma tarefa difícil”, afirmou o treinador.

Breitenreiter também falou sobre as qualidades do adversário e da capacidade de sua equipe: “Temos de lutar contra o Dortmund, pois eles são muito bons no aspecto individual e como equipe. Não é tão fácil nos vencer, mostramos isso ao longo dos jogos que podemos vencer em nossa casa. Seria muito bom ter o apoio do torcedor, em voz alta”, finalizou.

O Hannover poderá ter um desfalque de grande importância: o artilheiro Martin Harnik, com febre, tem chances mínimas de participar do confronto, mas ainda não está descartado.

Borussia Dortmund conta com retornos importantes para a equipe

Chegando a um período crucial da temporada, o técnico Peter Bosz finalmente começa a ter o retorno de figuras importantes de seu elenco para o restante da temporada. Guerreiro e Schürrle, afastados por um longo período, retornaram ao time no jogo anterior, diante do Magdeburg, enquanto Mario Götze há algum tempo recuperado, afirmou estar novamente de volta a excelência no que se diz respeito a condição física.

O treinador Peter Bosz falou sobre as qualidade do Hannover e a expectativa para o confronto: “Não é um novato normal, o Hannover sempre foi uma equipe da Bundesliga. É uma equipe muito perigosa e com boa organização e será um grande desafio para nossa equipe novamente”, afirmou o treinador, que ainda falou sobre a recente fase ruim da equipe: “O humor no vestiário nunca ficou ruim. Estávamos apenas desapontados pelos resultados recentes. E é claro, foi importante vencer novamente, por 5 a 0 e sem conceder gols”, complementou.

Depois de visitar o Hannover, o Borussia tem compromisso importante na Champions League diante do APOEL. A situação dos Aurinegros na competição é extremamente delicada após três jogos disputados.