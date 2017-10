Mainz 05 e Eintracht Frankfurt empatam em dérbi e permanecem no meio da tabela

No Rhein Mein Derby que abriu a décima rodada da Bundesliga 2017-18, Mainz 05 e Eintracht Frankfurt realizaram um jogo disputado, equilibrado e a igualdade que se viu em campo foi refletida no placar. Na tarde desta sexta-feira (27), na Opel Arena, as equipes empataram em 1 a 1. Bell (contra) abriu o placar em favor dos visitantes, enquanto Serdar igualou o marcador no segundo tempo para os donos da casa.

O resultado foi ruim para ambos os times, uma vez que as pretensões imediatas não foram atingidas. As Águias ficaram no sétimo lugar, com 15 pontos, e perderam a chance de fazer parte da zona de classificação aos torneios europeus, ainda que de forma temporária. Por sua vez, os carnavalescos subiram para o 11º lugar, com 11 pontos somados, mas não conseguiram se distanciar da zona de rebaixamento como esperavam.

Os times voltam a entrar em campo na próxima semana. O Eintracht Frankfurt recebe o Werder Bremen na Commerzbank Arena às 16h30 da próxima sexta-feira (3). O Mainz 05 vai medir forças contra o Borussia Mönchengladbach, no Borussia-Park, às 11h30 do sábado (4).

Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images

O jogo como um todo teve mais disputa entre os jogadores do que uma partida movimentada, com chances para as equipes. Nos primeiros minutos, o Mainz tentou impor o mando de campo, mas encontrou um forte bloqueio defensivo do time oponente e só conseguia chegar à meta adversária nas cobranças de escanteio, que foram muitas em toda a etapa inicial. Depois da pressão inicial, o Eintracht Frankfurt tentou dominar o jogo, mas também não conseguiu passar pela zaga. Com isso, restou os tiros de canto para atacar, mas nenhuma oportunidade deu certo até os 37 minutos. Stefan Bell desviou contra as próprias redes e abriu o placar para o Frankfurt.

No segundo tempo, os visitantes tentaram ampliar a vantagem logo em sua primeira jogada de ataque bem-sucedida. Rebic passou com facilidade pela defesa, mas não superou o goleiro Zentner, que fez providencial intervenção. O jogo permaneceu com panorama equilibrado e o Mainz 05 levou a melhor ao conquistar o empate. Aos 26 minutos, Serdar foi acionado e bateu no alto, sem chances de defesa para o arqueiro. Os treinadores realizaram modificações na tentativa necessárias de vencerem o clássico, mas os sistemas defensivos prevaleceram e o jogo permaneceu empatado.