Borussia Mönchengladbach conta com atuação inspirada de Grifo e vira sobre Hoffenheim

Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach entraram em campo neste sábado (28) em jogo válido pela 10ª rodada da Bundeliga na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim. Em um jogo aberto e bem disputado, o Gladbach virou diante do Hoffe e triunfou por 3 a 1, com gols de Hazard, Ginter e Vestergaard. Dermibay anotou o tento do time da casa.

O resultado colocou a equipe comandada por Dieter Hecking na 6ª colocação com 17 pontos, enquanto o Hoffenheim, derrotado, vem uma posição abaixo e com um ponto a menos. Na próxima rodada os Foals recebem o Mainz 05 no Borussia-Park e o Hoffenheim visita o Colônia, lanterna da competição.

Potros jogam bem, mas Hoffenheim sai em vantagem na etapa inicial

Mesmo atuando fora de casa, foi o Borussia Mönchengladbach a equipe a tomar o controle da partida, desde o minuto inicial, não na posse de bola, mas nas oportunidades de gol. Logo nos minutos iniciais Jonas Hofmann acertou belo passe para Hazard, de frente para o gol e sem marcação, mandar para fora. No lance o meia-atacante Jonas Hofmann sentiu um problema muscular e teve que sair para a entrada de Patrick Herrmann.

Os Potros voltariam a incomodar com Vincenzo Grifo, em finalização de fora da área o meia italiano mandou na trave, com extremo perigo. O castigo viria logo a seguir, em finalização de rara felicidade por parte de Demirbay, abrindo o placar – contando com colaboração do arqueiro Yann Sommer.

Em um jogo bem jogado e bem equilibrado, os Potros permaneciam com as melhores oportunidades. Novamente com Grifo os visitantes levaram perigo a defesa do Hoffe, em cobrança de falta, contando com desvio na barreira, exigindo excelente intervenção de Baumann. Mesmo tentando, a ineficiência do Borussia Mönchengladbach foi fundamental para a diferença no placar durante a etapa inicial.

Grifo comanda grande virada do Gladbach na etapa final

De volta para a etapa complementar, o confronto não recomeçou com a mesma intensidade. Após quinze minutos, o primeiro lance de perigo, através de uma bola parada. Nico Elvedi aproveitou cruzamento de Grifo em batida de escanteio e cabeceou para o gol, exigindo boa defesa de Baumann.

Melhor na partida de uma maneira geral, os Potros alcançaram a igualdade após uma jogada muito bem trabalhada pela linha de frente da equipe, terminando em um cruzamento na medida de Grifo para Hazard. O belga dominou e finalizou com precisão para igualar o marcador. Ativo na partida, Vincenzo Grifo continuava importunando a defesa do Hoffenheim, aparentemente perdida na tentativa de parar o italiano.

Depois de brilhante jogada individual – o meia driblou dois adversários com extrema facilidade e serviu Matthias Ginter, elemento surpresa, que completou para as redes, alcançando a virada dos Potros – merecida pelo futebol apresentado. Em partida inspirada, Grifo apareceu mais uma vez, agora em cobrança de escanteio, que contou com passe de Elvedi para Vestergaard completar para as redes, ratificando a excelente exibição dos Foals na partida ao marcar o 3º e decisivo gol.

Sem forças e abatido pela virada, o Hoffenheim, que havia oferecido muito pouco na etapa final, apenas assistiu o término da partida. Essa foi a primeira derrota do Hoffenheim em casa depois de 22 partidas.