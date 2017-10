Bayer Leverkusen emplaca segundo triunfo seguido e complica situação do Colônia

O Bayer Leverkusen emplacou a segunda vitória na Bundesliga e deixou para trás a zona de rebaixamento, pelo menos por algumas semanas. Em jogo disputado na manhã deste sábado (28), o time enfrentou o Colônia e venceu por 2 a 1. Guirassy abriu o placar para os visitantes, mas os donos da casa viraram no segundo tempo com tentos assinalados por Bailey e Sven Bender. O jogo foi disputado na BayArena e válido pela décima rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, os Leões subiram para o oitavo lugar, com 15 pontos somados. Por outro lado, os Bodes seguem em situação complicada. O time ainda não venceu na Bundesliga e amarga a última posição, com apenas dois pontos somados. A próxima rodada será disputada no fim da semana que vem. O Bayer Leverkusen enfrenta o Augsburg na WWK Arena às 11h30 do sábado (4), enquanto o Colônia vai buscar a reação mais uma vez contra o Hoffenheim, às 11h30 do domingo (5), no RheinEnergieStadion.

Foto: Maja Hitij|Bongarts|Getty Images

Apesar de jogar fora de casa em um ambiente considerado complicado, o Colônia dominou o primeiro tempo. Com mais posse de bola, os Bodes ameaçaram mais e chegaram perto de sair em vantagem. Primeiro na tentativa de Leonardo Bittencourt, que criou espaço dentro da área depois de ser acionado, mas mandou longe da meta. Porém, o time conseguiu abrir o marcador aos 23 minutos. Sorensen deixou Guirassy na cara do gol e o atacante não desperdiçou a oportunidade. Apesar da vantagem, os visitantes quase ampliaram. Heintz pegou na entrada da área e foi travado pela defesa.

O segundo tempo foi totalmente o contrário. O técnico Heiko Herrlich promoveu modificações no time que alteraram o setor ofensivo e recolocou o time no jogo. Kevin Volland voltou a ser decisivo. Depois de arriscar um belo voleio e assustar bastante, o jogador acionou Leon Bailey aos oito minutos e o atacante mandou por cima do goleiro para empatar o jogo. O gol movimentou a partida e o Bayer Leverkusen continuou a pressão com o próprio Bailey, que finalizou e Timo Horn fez espetacular defesa. O Colônia conseguiu se defender até os 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Tah desviou e Sven Bender fuzilou para virar o jogo e garantir a vitória ao time da casa. Volland ainda balançou as redes aos 41 minutos, mas o lance foi anulado após intervenção da arbitragem de vídeo.