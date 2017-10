Hertha Berlin se recupera sobre Hamburgo e amplia sequência negativa sobre rival

ÁRBITRO: Felix Brych | Cartões amarelos: Stark (HER, min. 9), Kostic (HAM, min. 30) e Pekarik (HER, min. 52).

Em jogo equilibrado, o Hertha Berlin conseguiu o mais importante. Vencer e se recuperar, tanto na temporada como na Bundesliga. Em jogo disputado no Estádio Olímpico de Berlim na manhã deste sábado (28), a Velha Senhora bateu o Hamburgo por 2 a 1. Stark e Rekik marcaram os gols da equipe situada na capital alemã, enquanto Arp diminuiu para os hamburgueses, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Hertha se desgarra um pouco da parte de baixo da tabela de classificação e sobe para o décimo lugar, com 13 pontos ganhos. Por outro lado, os Dinos não conseguiram ter a mesma sorte, acumulam o oitavo jogo sem vencer e somam apenas sete pontos, no 16º lugar, atualmente na zona dos playoffs.

A próxima rodada será disputada no fim da semana que vem. O Hamburgo vai lutar novamente pela recuperação na Bundesliga contra o Stuttgart. O jogo será disputado às 11h30 do sábado (4), no Volksparkstadion. Por sua vez, o Hertha Berlin irá medir forças contra o Wolfsburg às 14 horas do domingo (5), na Volkswagen Arena.

Foto: Divulgação|Hertha BSC

O confronto como um todo foi movimentado, com chances de gol para as duas equipes. A primeira boa oportunidade resultou na abertura do marcador. Aos 17 minutos, Plattenhardt cobrou escanteio e Stark subiu alto para cabecear forte no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Mathenia. O empate quase veio depois, quando o Hamburgo chegou com o brasileiro Douglas Santos. O lateral-esquerdo arriscou à meia-altura e o arqueiro Jarstein fez providencial intervenção para deixar os mandantes na frente do placar.

No segundo tempo, o Hertha Berlin não demorou muito para ampliar a vantagem construída na etapa inicial. A jogada foi a mesma do primeiro gol, mas com jogadores diferentes. Aos cinco minutos, Weiser cobrou escanteio, Rekik subiu mais alto que a defesa adversária e desviou de cabeça no ângulo esquerdo. Os treinadores realizaram modificações nas duas equipes e quem levou a melhor foi o Hamburgo. Aos 28 minutos, Arp ficou na cara do gol e deixou sua marca. A bola bateu na trave antes de entrar e diminuir a desvantagem. Apesar das tentativas, o placar não foi mais modificado.