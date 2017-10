Competição diferente, mesmo cenário: Bayern volta a superar RB Leipzig e alcança topo da Bundesliga

Repetindo confronto da DFB Pokal e em um dos jogos mais aguardados da temporada, Bayern de Munique e RB Leipzig voltaram a se enfrentar neste sábado (28) pela décima rodada da Bundesliga, na Allianz Arena, em Munique. Os bávaros, assim como na Copa da Alemanha, saíram vitoriosos, dessa vez no tempo regulamentar, por 2 a 0, com gols de James Rodríguez e Robert Lewandowski.

O resultado colocou o Bayern de Munique na liderança isolada da competição com 23 pontos, três a mais que o vice-líder Borussia Dortmund, derrotado na rodada pelo Hannover. Já o Leipzig, novamente derrotado e ainda sem vencer o maior clube da Alemanha, permanece na terceira colocação com 19 pontos conquistados.

Na próxima rodada os Touros Vermelhos recebem o Hannover 96 na Red Bull Arena, enquanto o Bayern de Munique, em outro confronto direto pela liderança, visita o Borussia Dortmund no DerKlassier, no Signal Iduna Park. Antes disso o clube bávaro tem compromisso pela Champions League, também fora de casa, contra o Celtic, tal como o Leipzig, que visita o Porto.

Bayern conta com expulsão, abre vantagem e controla confronto

Depois de um excelente jogo no meio de semana pela Copa da Alemanha – com direito a prorrogação e penalidades, Bayern e Leipzig voltaram a se enfrentar, agora pela Bundesliga, na Allianz Arena. Com uma postura diferente, o Bayern começou o confronto controlando as ações ofensivas, no entanto, a primeira chance de perigo ocorreu em escanteio para os Touros Vermelhos, em cabeçada de Timo Werner pra fora, causando perigo.

O panorama parecia realmente que seria semelhante ao da última partida. Aos 13 minutos, Orban foi expulso após cometer falta em Arjen Robben – sendo o último homem de defesa, o juiz, com auxilio do VAR, penalizou o defensor. Essa foi a terceira expulsão de um jogador do Leipzig nos últimos quatro encontros com o Bayern de Munique.

Na cobrança de falta do holandês, Gulácsi apareceu de forma espetacular para defender, mas o castigo estava por vir. James Rodríguez, em jogada trabalhada com Robben, recebeu e finalizou com precisão para abrir o placar na Allianz Arena. Dominante e controlando as ações, os bávaros dobraram a vantagem no final da primeira etapa com Robert Lewandowski, assistido por Javí Martínez. O polonês recebeu bola em profundidade do volante e finalizou com sua precisão característica.

Com triunfo assegurado, Bayern se limita a controlar o jogo

Com a vitória praticamente assegura e compromisso importante na Champions League pela frente, o Bayern de Munique buscou controlar a posse de bola na etapa final, para evitar qualquer desgaste – ainda mais depois de enfrentar uma prorrogação na última partida. Com um a menos, o Leipzig não teve forças para incomodar, fazendo apenas uma pequena pressão na saída de bola dos bávaros nos primeiros minutos, mas sem perigo.

Pra piorar a situação dos visitantes o meio-campista Naby Keita teve que deixar o campo nos minutos finais depois de sofrer uma lesão, e como o técnico havia feito todas substituições, os Touros Vermelhos finalizaram o cotejo com nove jogadores no gramado.