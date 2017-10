Em grande fase, Hazard pondera erros na finalização: “Sei que preciso melhorar”

Foto: Divulgação/abendzeitung

Thorgan Hazard, irmão mais novo do craque Eden Hazard que brilha no Chelsea, vem se destacando neste início de temporada com a camisa do Borussia Mönchengladbach. O belga voltou a ser destaque no triunfo dos Potros diante do Hoffenheim por 3 a 1, fora de casa, contribuindo com um gol.

A nova grande atuação de Hazard foi ofuscada pela participação de Vincenzo Grifo na partida – meia italiano distribuiu duas assistências, inclusive uma para o belga, além de uma atuação de destaque durante a partida. Vivendo uma grande fase, o meia-atacante belga de 23 anos chegou a marca de quatro gols e quatro assistências nas últimas oito partidas com a camisa do Borussia Mönchengladbach.

Apesar de estar feliz com a expressiva marca alcançada neste início de temporada, Hazard sabe da necessidade de melhorar sua finalização – o meia desperdiçou uma chance incrível quando o jogo ainda estava 0 a 0. Essa situação se repetiu nas demais partidas: “Penso que merecemos vencer, fomos bem na etapa inicial, mas não aproveitamos as chances. Eu tive uma oportunidade de abrir o placar, mas não converti. Sei que preciso trabalhar minha finalização, mas vou continuar confiante em mim mesmo”, afirmou Thorgan.

O meia ainda valorizou a contribuição de Vincenzo Grifo: “Eu recebi um passe brilhante de Grifo. Fiquei satisfeito porque isso me deu confiança. Por fim, vencemos um confronto complicado contra uma equipe muito forte”, finalizou.

O jovem meia chegou ao Borussia M’Gladbach cedido pelo Chelsea por empréstimo na temporada 2014/2015 e sob a batuta de Lucien Favre, começou a ter destaque logo em sua primeira temporada com a camisa dos Potros, contribuiu com 5 gols e 10 assistências em 41 partidas, fazendo com que o clube exercesse o direito de compra, por €8M, rubricando um contrato até Junho de 2019. Desde que chegou ao clube, Hazard tem melhorado seus números a cada temporada. São 29 gols e 31 assistências em 131 partidas pelos Potros.