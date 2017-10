Jupp Heynckes mostra satisfação com vitória do Bayern: "Demos grande passo à frente"

Google Plus

Foto:Divulgação/Getty Images

Alegria. Diante de 75 mil torcedores, o Bayern de Munique venceu o RB Leipzig por 2 a 0, na Allianz Arena. O Gigante da Baviera teve duas conquistas neste sábado (28): Assumiu a liderança da Bundesliga pela primeira vez e estão invictos há 27 jogos, sendo 21 vitorias e seis empates.

O recorde atual dos bávaros para jogos consecutivos da liga em casa sem derrota foi estabelecido entre 2001 e 2003, quando eles ainda estavam jogando no Estádio Olímpico. Mais a comemoração não para por ai, Lewandowski igualou a Pierre-Emerick Aubameyang no topo da lista de melhores marcadores do Campeonato Alemão - 10 gols.

O jogo que teve um lance decisivo e foi marcado com a ajuda arbitro de vídeo e levou a expulsão de Orban aos 13 minutos. O zagueiro Jérôme Boateng não poupou elogios ao grupo, mas destacou que o time poderia ter aproveitado a chance. “Fizemos um bom trabalho no primeiro tempo. Deveríamos ter feito uso do nosso homem extra. Estamos conscientes de que nem tudo está indo perfeitamente ainda, mas demos um grande passo em frente ", disse.

O resultado, mostra que o Bayern está com um começo perfeito sob o comando de Heynckes, com cinco vitórias: três na Bundesliga, uma na UEFA Champions League e outra pela DFB - Pokal, também contra Leipzig.

O treinador não esconde a satisfação, principalmente com a vitória de hoje e a postura do time. “Minha equipe controlou o jogo e fomos inteligentes. Poderíamos ter marcado mais um gol, mas era mais importante ser disciplinado em defesa e não correr riscos. Gostei muito disso ", expressou.