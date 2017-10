Stuttgart bate Freiburg e respira; Werder Bremen perde mais uma e afunda na tabela

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada da Bundesliga 2017/2018, entre Stuttgart e Freiburg. A partida foi realizada na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, e contou com 58.872 torcedores.

Na tarde deste domingo (29), o Stuttgart recebeu o Freiburg e não deu chances ao rival. A equipe venceu por 3 a 0, gols marcados por Ginczek, Pavard e Terodde. O destaque negativo do Freiburg ficou por conta de Söyüncü, expulso aos 12 minutos de jogo, complicando a equipe.

Com a vitória, o Stuttgart ganhou uma posição, e agora se encontra na 12ª colocação, com 13 pontos, seis a mais que o Hamburgo, equipe que jogaria os playoffs de rebaixamento. Já o Freiburg continua na 15ª posição com oito pontos.

O Stuttgart volta a campo no próximo sábado (04) quando visita o Hamburgo, às 12h30 (horário de Brasília). O Freiburg, por sua vez, no mesmo dia e horário, recebe o forte Schalke 04.

Werder Bremen é massacrado pelo Augsburg e segue sem vencer na Bundesliga

O Werder Bremen continua a trilhar o caminho rumo ao descenso. Jogando em casa diante do Augsburg para mais de 40.000 torcedores, a equipe foi atropelada por 3 a 0, gols de Gregoritsch (2) e Finnbogason.

Com o resultado, o Bremen permanece na 17ª posição, com apenas cinco pontos. Lembrando que a equipe ainda não venceu na competição; são cinco empates e cinco derrotas, além de apenas três gols marcados e 12 sofridos. O Augsburg, por sua vez, subiu para a nona colocação, ficando adois pontos do Borussia Mönchengladbach, primeira equipe dentro da zona de classificação à Uefa Europa League.

Na 11ª rodada, o Bremen vai até Frankfurt enfrentar a equipe local. A partida será realizada na Commerzbank Arena, na próxima sexta-feira (03), às 17h30 (horário de Brasília). Já o Augsburg recebe o Bayer Leverkusen na WWK Arena, sábado, às 12h30 (horário de Brasília).