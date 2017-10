Sem vencer na Bundesliga, técnico Alexander Nouri é demitido do Werder Bremen

Foto: Martin Rose|Bongarts|Getty Images

Depois de intensas conversas na noite do domingo (29), a diretoria do Werder Bremen chegou à conclusão de demitir o técnico Alexander Nouri nesta segunda-feira (30) para mudar o ambiente. Não foi o suficiente para sustenta-lo no cargo a memorável campanha de recuperação da equipe verde na temporada passada, quando o time amargava intensa luta contra o rebaixamento e, nas últimas rodadas, brigou por vaga na Uefa Europa League. Desta vez, o início ruim nos dez primeiros jogos, sem conquistar uma vitória sequer em quase um terço da Bundesliga foi crucial para a mudança à frente do banco de reservas.

Com 38 anos de idade, Nouri assumiu o time principal como solução para aliviar o caos que se encontrava os Papagaios. Teve sucesso na primeira metade do ano, mas queda livre no segundo semestre. Ao todo, foram 43 jogos, com 15 vitórias, 13 empates e 17 derrotas; com 66 gols marcados e 64 tentos sofridos. Em entrevista concedida ao site oficial do clube, o diretor-esportivo Frank Baumann detalhou o que será feito de hoje em diante.

“Alexander assumiu uma tarefa muito difícil na temporada passada e fez um trabalho fantástico. Ele tem nossos agradecimentos por isso. Ele tem todas as qualidades de um treinador de sucesso e tenho certeza de que ele vai continuar seu caminho com sucesso em outro lugar. Estamos convencidos de que o novo grupo de treinadores pode fornecer algum ímpeto muito necessário nos próximos dias. Espero que possa livrar a insegurança sentida entre os jogadores, o que é palpável na sequência de resultados recentes”, disse.

Florian Kohfeldt garantido como técnico do Bremen até o fim deste ano (Foto: Thomas Starke|Bongarts|Getty Images)

A solução caseira será mais uma vez adotada pela diretoria do Bremen. O técnico da equipe Sub-23, Florian Kohfeldt, foi ascendido ao time principal. Kohfeldt será auxiliado pelo assistente Thomas Horsch e pelo assistente técnico do time Sub-17, Tim Borowski. Frank Baumann justificou a escolha. “Florian tem grande reputação aqui e mostrou ser um treinador inteligente, diligente e criativo, que é bem capaz de liderar uma equipe. Ele tem nossa confiança total para preencher esse desafio. Ele será um dos candidatos que consideraremos para preencher o papel de forma permanente nos próximos dias”, explicou o diretor-esportivo e acrescentou que um novo treinador deve ser contratado durante a janela de transferências, a ser iniciada em janeiro de 2018.

É sofrível a campanha do Werder Bremen na atual edição da Bundesliga. Em dez jogos disputados, cinco empates e cinco derrotas, com apenas três gols marcados e 12 tentos sofridos. No último fim de semana, o time foi batido pelo Stuttgart por 3 a 0. Na tabela de classificação, o clube ocupa o penúltimo lugar, com cinco pontos ganhos. A equipe vai buscar a recuperação nesta sexta-feira (3), quando enfrenta o Eintracht Frankfurt na Commerzbank Arena, às 16h30 (horário de Brasília).