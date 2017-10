Com desfalques importantes no ataque, Bayern encara Celtic na Escócia pela Champions League

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada do Grupo B da Uefa Champions League, a ser realizada no Celtic Park, em Glasgow, Escócia.

Após vitória vencer o Celtic por 3 a 0 na Alemanha, o Bayern de Munique volta a encarar os escoceses nesta terça-feira (31), às 17h45 (de Brasília), em Glasgow, pela quarta rodada do Grupo B da Uefa Champions League. Para este duelo, os bávaros terão dois desfalques importantes no ataque: Robert Lewadowski e Thomas Müller.

No atual panorama da chave, o Bayern aparece em segundo lugar, com seis pontos ganhos, enquanto o Celtic aparece uma posição abaixo, com três. O confronto será fundamental para definir os classificados à próxima fase.

Em seus campeonatos nacionais, Celtic e Bayern ocupam a liderança. Os escoceses vêm de empate por 1 a 1 contra o Kilmarnock, também no Celtic Park, ao passado que os alemães superaram o RB Leipzig por 2 a 0.

Heynckes encontra problemas para montar linha ofensiva

O novo (velho) comandante do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, terá algumas questões importantes para definir em relação ao confronto diante do Celtic, em Glasgow. O alemão não poderá contar com a presença de seu artilheiro, Robert Lewandowski, lesionado, assim como Müller, também com problemas.

“Pareceu câimbra, não foi algo tão ruim, mas não quis assumir os riscos. Essa temporada vem sendo muito desgastante para mim. Estou jogando pelo clube ou pela Polônia a cada três dias desde o início da temporada. Nenhum jogador consegue jogar os 90 minutos de todas partidas”, afirmou o polonês após o triunfo diante do RB Leipzig pela Bundesliga.

Com Müller fora por causa de uma lesão na coxa, e Franck Ribéry com problemas no ligamento, o Bayern agora encara uma difícil questão de quem poderá substituir Lewandowski no comando de ataque. O jovem Kwasi Okyere Wriedt, único atacante de ofício além dos citados, não está inscrito na competição. Dessa forma, existe a possibilidade de James Rodríguez ou Thiago Alcântara serem reposicionados como falso 9 para o confronto.

Na defesa, os bávaros se mostraram sólidos até aqui após o retorno de Heynckes. A equipe sofreu apenas um gol em 480 minutos desde a volta do campeão da Tríplice Coroa ao clube bávaro.

Boyata mostra confiança para encarar o Bayern

Depois de uma atuação pouco inspiradora e revés por 3 a 0 diante do Bayern na Allianz Arena, o Celtic tentará, diante de sua torcida – no Paraíso, como é carinhosamente chamado o Celtic Park, apresentar um desempenho especial em mais uma noite de Champions League.

“Estamos nos preparando e jogando bem. O jogo contra o Aberdeen foi sensacional, queremos manter isso e mostrar do que somos capazes. Depois dessa partida, as pessoas estavam esperançosas de que jogássemos assim contra o Bayern. Sabemos que é possível fazer isso e é apenas um caso de se manter focado”, afirmou o zagueiro Boyata.

O defensor belga ainda falou sobre o show notoriamente conhecido da torcida do Celtic. “Sabemos o quão importante é a presença da torcida e como eles podem ser barulhentos. Atuar no Celtic Park é como ter um 12º jogador e isso é muito bom para nós. Sabemos como lidar com a pressão e é sempre algo a mais jogar aqui”, completou.