Jupp Heynckes elogia atletas do Bayern após classificação: "Demonstraram compromisso"

Foto: Chris Brunskii Ltd|Getty Images

Pela décima temporada consecutiva, o Bayern de Munique avança às oitavas de final da Uefa Champions League. Depois de um conturbado início de temporada que resultou na saída do técnico Carlo Ancelotti, o time parece ter se reencontrado com a normalidade após o retorno de Jupp Heynckes. Prova disso foi a vitória diante do Celtic na terça-feira (31). Mesmo fora de casa e com uma atmosfera completamente adversa, os bávaros tiveram convincente desempenho pelo torneio continental.

+ Bayern de Munique vence Celtic na Escócia e garante classificação às oitavas

Após o jogo, Heynckes concedeu entrevista coletiva e apresentou o panorama do jogo segundo seu ponto de vista. Para o comandante, a vitória foi conquistada por causa do desempenho excelente de seus comandados que, apesar de ter sofrido pressão em algumas partes do duelo, conseguiu lidar bem e ter garantido os três pontos.

“Sabíamos antes do jogo que seria muito difícil e intenso. Mas o time fez um bom trabalho por longos períodos, deixamos a bola fazer o trabalho quando tínhamos a posse. Nossa posição em campo foi boa, nós jogamos debaixo da tática. Mas também teve fases quando lutamos, quando o adversário aumentou o ritmo e pressionou. Mas acho que os atletas realmente deram tudo e demonstraram compromisso. O principal foi avançar às oitavas de final, alcançamos isso hoje. Tudo agora é um pensamento ilusório, será difícil atingirmos o primeiro lugar”, afirmou Heynckes.

Quem também comentou sobre a vitória foi o goleiro Sven Ulreich. O arqueiro foi responsável pela assistência no primeiro gol do jogo, quando acionou Coman em um longo lançamento desde a sua área até a intermediária de ataque. O goleiro exaltou o adversário, o que fez a vitória ser mais valorizada. “Sabíamos que o Celtic aumentaria o nível do jogo. Diante de seus próprios torcedores, eles se mostraram melhor do que em Munique. Mas nós lutamos e fizemos um bom trabalho”, disse.

Foto: Ian MacNicol|Getty Images

Outro que falou sobre a fundamental vitória na Escócia foi o zagueiro Niklas Süle. Titular no jogo por causa do desfalque de Hummels, o defensor exaltou a atmosfera criada pelos torcedores do Celtic, além de citar alguns pontos que o time precisa melhorar para ter mais tranquilidade durante os jogos.

“Não poderia ter desejado uma atmosfera melhor. Uma atmosfera como esta é uma experiência deslumbrante para um jovem jogador. Sabíamos que eles iriam pressionar desde os primeiros minutos, especialmente diante de seus torcedores. Nós permitimos um pouco demais, temos de ser mais compactos como time. Mas o principal foi avançar à próxima fase”, declarou.

O Bayern de Munique soma nove pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás do Paris Saint-Germain, adversário da próxima rodada do torneio continental. A equipe bávara volta a entrar em campo às 14h30 deste sábado (4), quando encara o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Em mais um Der Klassiker, o atual pentacampeão nacional busca a manutenção da liderança isolada na Bundesliga.