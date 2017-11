No auge da carreira, Robert Lewandowski é melhor centroavante do mundo?

Foto: Divulgação/FC Bayern

Aos 29 anos, o atacante do Bayern de Munique e da Seleção Polonesa, Robert Lewandowski vive o seu melhor momento na carreira, batendo recordes, deixando um legado e marcando seu nome para as próximas gerações.

O ano de 2017 é muito especial para o camisa 9 polonês. Nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Lewandowski foi o artilheiro da competição com 16 gols marcados e ajudou a seleção polonesa se classificar para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Se consagrando artilheiro da competição, Lewy se tornou também o maior goleador da história do futebol polonês, ultrapassando a marca de 50 gols em 91 jogos, no total 51 tentos marcados.

Apesar da classificação, o camisa 9 da Polônia não conseguiu comemorar muito o acesso à Copa do Mundo. No dia seguinte, Lewandowski teve que fazer a apresentação de seu TCC, nomeado de "RL9: O caminho para a fama", que foi aprovado com nota máxima, assim se formando na faculdade de Educação em Esportes, em Varsóvia.

Pelo Bayern de Munique, na Bundesliga, a grande esperança de gols, Lewandowski é o grande artilheiro do time bávaro, disputando a artilharia com o seu ex-companheiro, Aubameyang, do Borussia Dortmund.

Já pela Champions League, Lewy ainda não conseguiu deixar o seu nome, ficando atrás de nomes como Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre outros artilheiros da maior competição europeia.

Mesmo sendo um jogador de futebol, dos grandes, Lewandowksi está no Guiness Book, o livro dos recordes, após o tal feito de ter marcado 5 gols em 9 minutos contra o VfL Wolfsburg, em 2015. O centroavante possui quatro recordes: Hat trick mais rápido da história; Marcar quatro gols mais rápido na história do futebol; Marcar cinco gols na história do futebol; E entrar em uma partida e fazer mais gols (Lewandowksi era reserva e saiu do banco para mudar o placar do jogo).

Considerado por muitos o melhor centroavante do mundo e da história do futebol polônes, esse é Robert Lewandowski, o atacante que comemora os seus gols com um "x".