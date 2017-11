Dortmund almeja reabilitação e retomada de liderança em clássico contra Bayern

O primeiro Der Klassiker da temporada alemã acontece na tarde deste sábado (4), a partir das 15h30. No Signal Iduna Park, Borussia Dortmund e Bayern de Munique medem forças pela 11ª rodada da Bundesliga 2017-18.

Pelo principal torneio de futebol do país, será o 96º encontro entre as duas equipes e o clube da Baviera leva larga vantagem, com 43 vitórias, 29 empates e 24 triunfos do Dortmund. O encontro também marca a briga pela artilharia. Como acontece nos últimos anos, Aubameyang e Lewandowski entram em disputa particular pelo prêmio de maior goleador do campeonato. Os dois são os últimos vencedores e, consequentemente, os times são beneficiados por isso.

Mês de inconstância

Embora os dois clubes ocupem a parte de cima da tabela, os momentos de ambos são opostos. O Borussia Dortmund não passa por uma boa fase, tanto no Campeonato Alemão como na Uefa Champions League. Nas últimas seis partidas, a equipe conquistou uma vitória, três empates e duas derrotas. Após novo empate contra o APOEL, os aurinegros procuram reabilitação.

Quatro são os desfalques do BVB, todos por lesão. O técnico Peter Bosz não poderá contar com os defensores Rode, Piszczek e Durm, além do meia Marco Reus, permanecem indisponíveis, sem condições de jogo. Reus voltou aos leves exercícios durante a semana, mas tem previsão de retorno apenas para 2018.

O meia Mario Götze conhece os dois lados do clássico e afirmou como se sente às vésperas de um dos principais duelos germânicos. "Todos ficam conscientes de que é um jogo especial. Eles têm qualidade incrível, eles estão de volta ao topo da tabela. Eles têm alguns grandes jogadores individuais e é por isso que eles são tão difíceis de vencer. Nós precisamos nos certificar de que os momentos que passaram pelo nosso caminho saíram do caminho e precisamos estar atentos nos momentos decisivos", disse.

Mês de melhora

Por outro lado, o Bayern de Munique praticamente deixou para trás o período turbulento. O retorno de Jupp Heynckes ao comando técnico restaurou os bons ares na Baviera e mantém a invencibilidade. Com Heynckes à frente do banco de reservas, os bávaros se recuperaram e assumiram a liderança isolada da Bundesliga, três pontos à frente do BVB. Pela UCL, o time venceu o Celtic na Escócia e garantiu classificação antecipada às oitavas de final.

Assim como na equipe adversária, quatro são os desfalques do atual pentacampeão nacional e todos também estão no departamento médico. O goleiro Manuel Neuer, o lateral-direito Kimmich, o lateral-esquerdo Bernat e o meia Franck Ribéry não reúnem condições de jogo por motivos clínicos. Porém, quem está de volta é o centroavante Lewandowski, que sequer viajou à Escócia no meio de semana e se preparou para ser titular no Der Klassiker.

Em entrevista, Arjen Robben fez sua observação sobre o Borussia Dortmund. "Borussia Dortmund sempre foi físico, forte e agressivo. Os jogadores são perigosos no contra-ataque. Eles têm muito ritmo em sua equipe. Mas eles estão jogando de forma diferente, eles transformam a defesa em ataque muito rapidamente. Peter Bosz quer que eles ganhem a bola de volta dentro de alguns segundos após perdê-la. É o que ele pede ao seu time", declarou.