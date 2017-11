Hoje no Dortmund, Mario Götze fala sobre clássico contra Bayern: "Jogo especial"

Foto: Maja Hitij|Bongarts|Getty Images

Todas as atenções do futebol alemão estão voltadas para Der Klassiker entre Borussia Dortmund x Bayern de Munique. Um dos principais jogos do país será realizado às 15h30 deste sábado (4), no Signal Iduna Park. Pelo alto investimento e elencos poderosos, a expectativa de um bom jogo mais uma vez se cumpre diante do fato das equipes brigarem pela liderança da Bundesliga. Quem conhece os dois lados do clássico é o meia Mario Götze. Revelado no BVB, o atleta se transferiu ao Bayern de maneira polêmica e voltou ao clube aurinegro depois de atuações aquém do esperado atrapalhadas por lesões.

Na atual temporada, Götze tem deixado as contusões de lado e tem atuado com frequência no time titular. Questionado sobre isso, o jogador afirma estar animado com o seu condicionamento físico, mas lamenta a queda de rendimento do Borussia durante o mês de outubro. “Eu me sinto bem, eu estou em forma. Estamos muito bem na Bundesliga. Não estamos tão bem na Uefa Champions League, mas, para mim, com tudo o que aconteceu, estou positivo em comparação com o que eu era. Eu me sinto bem”, declarou.

Mario Götze foi indagado sobre o momento das duas equipes na Bundesliga e comentou sobre a lembrança especial nos 15 duelos que atuou entre Dortmund x Bayern, além de citar os próprios sentimentos quanto ao jogo e traçar um panorama atual do time bávaro, de acordo com seu pontos de vista.

“Olhando para a tabela, primeiro contra segundo colocados, isso é algo especial. Tem que ser um bom jogo e estamos ansiosos para isso. Veremos o que acontece. Eu acho que marquei meu primeiro gol na Allianz Arena, em um escanteio. Não tenho ideia de quando isso aconteceu. O tempo passa muito rápido, mas esse foi um grande momento. Definitivamente há o sentimento de antecipação, você pode sentir o quão importante é o jogo. Eu acho que todo jogador sente isso antes do jogo e, é claro, quando vai ao aquecimento. Todos ficam conscientes de que é um jogo especial. Eles têm qualidade incrível, eles estão de volta ao topo da tabela. Eles têm alguns grandes jogadores individuais e é por isso que eles são tão difíceis de vencer. Nós precisamos nos certificar de que os momentos que passaram pelo nosso caminho saíram do caminho e precisamos estar atentos nos momentos decisivos”, afirmou.

Foto: Maja Hitij|Bongarts|Getty Images

Outro que comentou sobre Der Klassiker foi o atacante Pulisic. Apesar de ser muito jovem, a promessa estadunidense tem quatro participações no confronto, com duas vitórias e uma decisão de Supercopa da Alemanha no último mês de agosto. Também em entrevista ao site oficial da Bundesliga, o jogador comentou sobre a atmosfera diante de um jogo tão importante no cenário nacional e falou sobre a motivação para não deixar que o momento instável do clube desanime o elenco.

“O jogo sempre tem esse significado extra porque é o clássico. Quando você joga contra o Bayern, um de seus rivais, e quer um bom resultado, então sim, definitivamente tem um sentimento especial. É difícil esperar um início incrível durante toda a temporada. Vai haver momentos difíceis, e agora é uma época difícil, mas eu acredito em nossa equipe e acho que podemos voltar à boa fase”, disse.

Pulisic deu sua opinião sobre a Bundesliga e o significado do Borussia Dortmund para o futebol alemão. De acordo com o atleta, o fato de ter torcedores aurinegros em todos os jogos da equipe, seja mandante ou seja visitante, dá a característica de grandeza nacional ao BVB.

“Obviamente eu só joguei na Bundesliga. Acho que a Bundesliga é uma grande liga, que dá chances mesmo aos jogadores mais jovens de se destacar e eu apenas penso que a competição é boa toda semana. Isso é tudo o que eu realmente penso. Para mim, é especialmente uma grande liga. Eu acho que o Borussia Dortmund é enorme. Só a cidade de Dortmund significa muito, e o clube significa muito para a cidade. Eu acho que o Borussia Dortmund é incrível e eu vou jogar em qualquer estádio na Alemanha e vemos nossos torcedores com camisas do Dortmund. Toda vez acho que isso é incrível. Ainda não consigo acreditar”, concluiu.