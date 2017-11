Arjen Robben destaca dificuldade em clássico: "Jogos contra Dortmund sempre são difíceis"

Foto: Anadolu Agency|Getty Images

Experiente no futebol, no Bayern de Munique, na Bundesliga e em confrontos contra o Borussia Dortmund. Esse é o holandês Arjen Robben. Neste fim de semana, o camisa 10 da equipe bávara vai encarar mais uma vez o clube aurinegro às 14h30 deste sábado (4), pela 11ª rodada do Campeonato Alemão e o meia é nome certo do time comandado por Jupp Heynckes para Der Klassiker. Até o momento, são 20 participações em um dos principais jogos do futebol alemão, europeu e mundial, com dez gols e cinco assistências. Além disso, Robben é considerado um carrasco por ter marcado o gol da vitória do Bayern sobre o BVB na final da Uefa Champions League em 2013.

Em entrevista concedida ao site oficial da Bundesliga, o holandês afirmou que são duelos bastante complicados por ser um forte adversário, além de ter citado qual o gol mais importante em todos os 20 clássicos que entrou em campo.

“Eu tenho ótimas lembranças. É sempre uma boa batalha entre as equipes. Estou no Bayern há oito anos, esta é a minha nona temporada. Quando eu me mudei para cá, eles não estavam no topo da liga, mas agora estão. É sempre um time muito competitivo e tem havido muitos jogos excelentes. Tenho sorte de ter marcado contra o Dortmund. O primeiro gol na final da DFB-Pokal em 2014 na prorrogação se destaca. Também na DFB-Pokal em 2013 marquei o primeiro gol. Foram ótimos gols, mas também foram gols importantes para todos nós”, disse.

Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images

Ao traçar um panorama do Borussia Dortmund, Robben comentou se houve evolução no clube em relação à temporada passada e se o BVB joga de maneira diferente por causa da mudança no comando técnico – também holandês, Peter Bosz substituiu Thomas Tuchel ao fim da temporada passada.

“Obviamente eles são fortes. Eles começaram bem. Com um novo treinador, ele obviamente tem seu próprio estilo, sua própria maneira de jogar futebol, na posse de bola, mas também sem a bola. Eu acho que está funcionando para eles. Mas os jogos contra o Dortmund sempre são difíceis. Não conheço Peter Bosz pessoalmente. Nunca trabalhei com ele ou joguei contra suas equipes. Mas você definitivamente entende o que ele tem por causa da imprensa e do que ele fez com o Ajax na temporada passada. Mas, para julgar um treinador, acho que você tem que ter trabalhado com ele antes. Borussia Dortmund sempre foi físico, forte e agressivo. Os jogadores são perigosos no contra-ataque. Eles têm muito ritmo em sua equipe. Mas eles estão jogando de forma diferente, eles transformam a defesa em ataque muito rapidamente. Peter Bosz quer que eles ganhem a bola de volta dentro de alguns segundos após perdê-la. É o que ele pede ao seu time”, avaliou.

Depois de falar sobre o treinador adversário, um dos mais experientes do elenco bávaro falou sobre seu treinador, Jupp Heynckes, que saiu da aposentadoria para substituir Carlo Ancelotti e dar melhores dias ao ambiente. Robben falou que o fato de conhecer parte do grupo e como funciona o clube ajuda em sua missão à frente da equipe, que assumiu a liderança isolada da Bundesliga na última rodada.

“Relacionamento muito bom com ele, obviamente. Já trabalhamos juntos. Vários outros jogadores o conhecem bem, então sabemos como ele trabalha, o que ele exige de sua equipe de maneira coletiva, mas também como jogadores individuais. É importante que ele conheça a equipe, ele sabe como a equipe funciona e é exatamente isso o que precisamos no momento. Estou ansioso para esses jogos. Talvez haja algo extra. Às vezes pode estar mais nervoso para um jogo importante, mas eu fico animado”, concluiu.