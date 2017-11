Com retornos de Götze e Gündogan, Joachim Löw define convocados da Alemanha

Foto: Mark Runnacles|Getty Images

O técnico Joachim Löw convocou 25 jogadores para os amistosos da Seleção da Alemanha contra Inglaterra e França nesta sexta-feira (4). Os amistosos serão disputados em Londres e em Colônia e fazem parte da programação de testes contra equipes mais qualificadas na aproximação da reta final de preparação para a Copa do Mundo 2018. Os outros dois testes serão realizados contra Espanha e Brasil, mas apenas no vindouro mês de março.

São três as principais novidades da lista. O volante Ilkay Gündogan e o meia Mario Götze voltaram a ser convocados. Gündogan está no Manchester City, sofreu com inúmeras lesões ao longo dos últimos anos e retorna à Seleção 354 dias após sua última aparição. Por sua vez, Götze ficou conhecido como o goleador alemão mais jovem em uma final de Copa do Mundo e também tem bom início de temporada no Borussia Dortmund após longos períodos no departamento médico. A grande novidade foi a primeira convocação do lateral-esquerdo Marcel Halstenberg, um dos destaques do RB Leipzig.

Na entrevista coletiva que marcou a divulgação da lista de relacionados, o comandante da Mannschaft comentou sobre Gündogan, Götze e Halstenberg. “Mario Götze e Ilkay Gündogan se estabilizaram e tem papéis importantes em suas equipes. O ritmo que mostram pode ser útil para qualquer equipe. Eles estão em forma e estamos felizes em tê-los de volta. Marcel Halstenberg sempre teve um bom desempenho em seu clube e provou sua competitividade internacional na Uefa Champions League e estamos convencidos de que ele tem potencial e oportunidade de testá-lo contra fortes adversários”, afirmou.

Marcel Halstenberg, novidade na Seleção Alemã (Foto: Fotopress|Getty Images)

Serão clássicos europeus e mundiais a serem disputados na próxima semana. Ao todo, a lista de relacionados contém oito vencedores da Copa do Mundo 2014 e 16 jogadores que conquistaram a Copa das Confederações neste ano. Contra a Inglaterra, são 13 vitórias, seis empates e 16 derrotas. O último jogo entre as seleções marcou a despedida de Lukas Podolski da Seleção Alemã e os atuais tetracampeões mundiais venceram por 1 a 0 em Dortmund. Diante dos franceses, são nove triunfos, seis empates e 13 vitórias adversárias. No último jogo, válido pelas semifinais da Eurocopa 2016, a França venceu por 1 a 0 em Marselha.

Joachim Löw também falou sobre a escolha dos dois adversários e a expectativa dos clássicos. “Vamos encontrar dois oponentes no nível dos olhos no fim do ano, o que será realmente um bom teste que vai nos proporcionar mais informações sobre a Copa do Mundo. A Inglaterra tem muitos bons jogadores jovens, o futebol inglês progrediu enormemente, não só devido aos recentes sucessos internacionais das categorias de base. A França tem muitos jogadores excelentes, todos altamente treinados, rápidos e atléticos. Por isso é bom nos encontrarmos perto do fim do ano. Em casa, podemos apresentar aos nossos fãs em duelo contra uma equipe superior e esperamos um ambiente excelente, além do apoio dos nossos torcedores em Colônia”, disse.

Abaixo, veja a lista de convocados da Alemanha

Goleiros – Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain);

Defensores – Jérôme Boateng (Bayern de Munique), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rüdiger (Chelsea) e Niklas Süle (Bayern de Munique);

Meio-campo/ataque: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Mario Götze (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern de Munique), Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig) e Amin Younes (Ajax).