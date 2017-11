Haller marca no fim, Eintracht Frankfurt vence e aumenta jejum do Werder Bremen

Um jogo bastante disputado abriu a 11ª rodada da Bundesliga 2017-18. No fim da tarde desta sexta-feira (3), na Commerzbank Arena, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen mediram forças e buscaram a vitória todo o instante. Melhor para os donos da casa, que venceram por 2 a 1. Rebic e Haller marcaram os gols da equipe anfitriã, enquanto Moisander assinalou o tento do Bremen.

O resultado foi muito bom para as Águias, que subiram para a quinta colocação, dentro da zona classificatória à Uefa Europa League, com 18 pontos. Por outro lado, o revés foi completamente ruim para os Papagaios, que permanecem sem vencer no Campeonato Alemão, somam apenas cinco pontos e ocupam a penúltima posição.

A próxima rodada será realizada daqui a duas semanas, por causa da data Fifa programada para a semana que vem. O Eintracht Frankfurt vai medir forças contra o Hoffenheim na Rhein-Neckar-Arena, enquanto o Werder Bremen vai novamente buscar a recuperação no Campeonato Alemão diante do Hannover 96, no Weser Stadium.

Foto: Alex Grimm|Bongarts|Getty Images

Nos primeiros minutos, o Werder Bremen impôs pressão, mesmo longe de sua torcida. Parecia que a entrada interina de Florian Kohfeldt no comando técnico ia dar um fôlego novo ao time verde, mas não foi como esperado. Aos 17 minutos, Rebic recebeu passe na entrada da área e bateu colocado, com categoria, um golaço para abrir o placar. Ainda assim, os Papagaios buscaram a reação e conseguiram aos 25. Após cobrança de escanteio executada por Junuzovic, a bola ficou na área e Moisander aproveitou confusão para finalizar e igualar o marcador. Na reta final da primeira etapa, os visitantes tiveram melhores chances e quase conseguiram a virada. Junuzovic, Max Kruse e Eggestein ficaram na cara do gol, mas o goleiro Hradecky salvou com três espetaculares defesas.

No segundo tempo, o panorama foi diferente. O Eintracht Frankfurt teve mais oportunidades no ataque e conseguiu finalizar com mais perigo. Diante de sua torcida, o treinador Niko Kovac impôs uma postura mais ofensiva e conseguiu assustar mais. Primeiro, Willems perdeu uma clara chance quando arriscou forte e o goleiro Pavlenka fez espetacular defesa. Logo depois, foi a vez de Wolf chutar dentro da área e a bola tirar tinta da trave direita. Quando tudo parecia estar encaminhado ao empate, as Águias conseguiram a vitória. Aos 44 minutos, Tawatha cruzou na área e Haller apareceu sozinho para completar, típico de um centroavante, e garantir a vitória importante aos anfitriões.