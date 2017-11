Jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique ao vivo online pela Bundesliga 2017-18 (0-0)

Google Plus

Bom sábado, torcedor! Acompanhe todos os detalhes de um dos principais jogos do futebol alemão e do planeta! Fique por dentro de Borussia Dortmund x Bayern de Munique. É Der Klassiker​, vale liderança! Siga conosco!

Enquanto a bola não rola, veja a prévia do confronto



Dortmund almeja reabilitação e retomada de liderança em clássico contra Bayern

O confronto desta tarde será disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund. Certeza de casa cheia e excelente público na casa aurinegra. A arbitragem será comandada por Tobias Stieler.

Foto: Alexandre Simões|Borussia Dortmund|Getty Images

Semifinalistas da última edição da Copa da Alemanha, vencida pelo Borussia Dortmund, os rivais deste sábado (4) se enfrentam na terceira fase da segunda competição mais importante do país.

+ Em reedição da última semifinal, Bayern e Dortmund irão se enfrentar na Copa da Alemanha

Será o segundo encontro entre as equipes na atual temporada. O primeiro foi válido pela Supercopa da Alemanha, e os bávaros conquistaram a taça ao levar a melhor nas penalidades máximas.

+ Arjen Robben destaca dificuldade em clássico: "Jogos contra Dortmund são sempre difíceis"

"Borussia Dortmund sempre foi físico, forte e agressivo. Os jogadores são perigosos no contra-ataque. Eles têm muito ritmo em sua equipe. Mas eles estão jogando de forma diferente, eles transformam a defesa em ataque muito rapidamente. Peter Bosz quer que eles ganhem a bola de volta dentro de alguns segundos após perdê-la. É o que ele pede ao seu time", disse.

Um dos jogadores mais experientes do confronto é Arjen Robben. O craque holandês já esteve presente em 20 confrontos entre Dortmund x BVB, com dez gols e cinco assistências. Nome certo em campo nesta tarde, o camisa 10 analisou o rival desta rodada.

+ No auge da carreira, Robert Lewandowski é o melhor centroavante do mundo?

Quem está de volta ao time titular é o centroavante Robert Lewandowski. O polonês saiu durante a vitória no último fim de semana e sequer viajou para encarar o Celtic. Recuperado, o camisa 9 é esperança de gols e de mais um triunfo.

Para o confronto, Jupp Heynckes não poderá contar com alguns atletas: o goleiro Manuel Neuer, o lateral-esquerdo Juan Bernat, o lateral-direito Kimmich e o meia Franck Ribéry. Todos no departamento médico

+ Bayern de Munique vence Celtic na Escócia e garante classificação às oitavas

A tentativa da diretoria parece dar certo. O time saiu de atuações ruins para vencer bem e alcançar a liderança isolada da Bundesliga em pouco tempo, com três pontos à frente do BVB. Além disso, conseguiu classificações na Copa da Alemanha e na Uefa Champions League.

+ Competição diferente, mesmo cenário: Bayern volta a superar RB Leipzig e alcança topo da Bundesliga

Se o Borussia Dortmund vive um momento de instabilidade, o Bayern de Munique vive a situação completamente oposta. Passou por um começo ruim de temporada, trocou de técnico e o time parece ter entrado nos eixos. Jupp Heynckes saiu da aposentadoria para recolocar os bávaros na melhor fase.

"Definitivamente há o sentimento de antecipação, você pode sentir o quão importante é o jogo. Eu acho que todo jogador sente isso antes do jogo e, é claro, quando vai ao aquecimento. Todos ficam conscientes de que é um jogo especial. Eles têm qualidade incrível, eles estão de volta ao topo da tabela. Eles têm alguns grandes jogadores individuais e é por isso que eles são tão difíceis de vencer. Nós precisamos nos certificar de que os momentos que passaram pelo nosso caminho saíram do caminho e precisamos estar atentos nos momentos decisivos”, ​disse.

​​+ Hoje no Dortmund, Mario Götze fala sobre clássico contra Bayern: "Jogo especial"

Revelado no Borussia, jogou no Bayern de Munique e está de volta ao Dortmund. Esse é Mario Götze. O jogador voltou a viver bom momento e certamente será escalado como titular no time comandado por Peter Bosz. Em entrevista, Götze afirmou que disputar Der Klassiker​ é sempre especial.

A esperança é que o trio de ataque formado por Yarmolenko, Aumameyang e Philipp volte a dar resultado, principalmente o gabonês, principal referência ofensiva do clube que vive uma fase instável.

Para o confronto, o técnico Peter Bosz não tem quatro jogadores. Os defensores Durm, Piszczek e Rode, além do meia Marco Reus, estão lesionados. Reus já começa a dar os primeiros passos em recuperação de uma cirurgia.

Apesar dos momentos ruins, o Dortmund não baixa a guarda e vê o jogo contra o Bayern de Munique como a oportunidade certa para se reerguer na temporada e voltar a ter um bom momento nas competições que disputa.

+ Borussia Dortmund desperdiça várias chances, cede novo empate ao APOEL e se complica

Porém, a maior decepção do BVB foi o novo empate diante do APOEL, pela Champions. O time pressionou, criou 30 chances de gol, mas ficou no 1 a 1 e só garante vaga às oitavas de final em uma combinação miraculosa.

+ Borussia Dortmund é derrotado pelo Hannover 96 e perde liderança da Bundesliga

Pelo Campeonato Alemão, os aurinegros perderam a liderança ao serem derrotados pelo Hannover 96 por 4 a 2 de virada. Relembre como foi o jogo.

O Borussia Dortmund tinha expressivos números, goleou algumas partidas, mas teve um outubro decepcionante. O time caiu de rendimento tanto no Campeonato Alemão, como na Uefa Champions League. Em ambas as competições, a equipe perdeu pontos importantes e atualmente amarga as consequências disso.

O primeiro Der Klassiker ​da atual edição da Bundesliga traz duas equipes bem posicionadas na tabela de classificação que vivem situações opostas.