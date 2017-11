Superior, Bayern vence clássico contra Borussia Dortmund e dispara na liderança

Neste sábado (04) ocorreu o clássico da Alemanha, onde Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentaram, no Signal Iduna Park, pela 11ª rodada da Bundesliga. Os bávaros saíram vitoriosos da partida com o placar de 3 a 1 a seu favor por terem aproveitado as oportunidades de gols criadas durante o jogo e não se intimidarem dentro da casa do rival. Os gols foram marcados por Robben, Lewandowski, Alaba e Bartra.

Com o resultado, o Borussia Dortmund continua com 20 pontos e caiu na tabela para o terceiro lugar, sendo ultrapassado mais cedo pelo RB Leipzig que venceu do Hannover 96 e conseguiu dois pontos a mais que a equipe aurinegra. Enquanto o Bayern de Munique se estabelece na liderança abrindo quatro pontos na frente do segundo colocado e seis pontos à frente dos aurinegros.

As equipes só voltam a campo depois da data Fifa que ocorre na próxima semana. Os aurinegros abrem a 12ª rodada na sexta-feira (17), contra o Stuttgart, às 17h30 (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena. Já os bávaros entram em campo no sábado, contra o Augsburg, às 12h30, na Allianz Arena. Além disso, as equipes voltam a se enfrentar em breve pela DFB Pokal, na terceira fase da Copa da Alemanha, em 20 de dezembro, última partida das equipes no ano.

Bávaros efetivos no primeiro tempo

A partida começou movimentada como era esperado do clássico, marcações em cima e várias faltas marcadas logo no início. A primeira chegada com perigo foi do Dortmund aos 11 minutos com Aubameyang, mas o gabonês teve o chute bloqueado por Süle. Porém quem abriu o placar foram os visitantes com um belo gol de Robben aos 17, em um chute de canhota de primeira.

Os aurinegros deram uma resposta rápida com Pulisic, aos 21, que chegou bem ao ataque, mas Ulreich não teve grandes problemas para evitar o empate. Os bávaros não se acomodaram com o placar ao seu favor e chegou com perigo duas vezes seguidas. Aos 26 minutos, Robben recuperou a bola no meio de campo e lançou Lewandowski, que apenas não conseguiu ser efetivo na finalização graças a recuperação de Sokratis. No minuto seguinte, Alaba recebeu lançamento vindo da defesa e cruzou buscando Lewandowski dentro da área, mas a bola foi cortada por Bürki.

Aos 30', as duas equipes tiveram ótimas oportunidades de marcar. Primeiro foram os aurinegros com Yarmolenko que recebeu passe, driblou e chutou cara a cara com o goleiro, mas Ulreich fez uma bela defesa. Depois os bávaros responderam com Alaba puxando contra ataque, tocou para Lewandowski livre que chutou para grande defesa do goleiro suíço. Na sequência veio novamente os donos de casa, Pulisic puxou contra-ataque, passou por Coman e rolou para Kagawa que limpou e chutou, mas a bola saiu raspando a trave.

O Bayern ampliou o placar aos 37 minutos com Lewandowski. Robben tocou para Kimmich que cruzou para o meio da área, Lewandowski recebeu e chutou de letra e graças a um desvio, Bürki não teve como defender.

Mesmo atrás no marcador, os aurinegros tentaram novamente se impor no seu campo. Aos 43, Yarmolenko, recebeu com liberdade dentro da área, mas não conseguiu se livrar de Hummels, e acabou chutando em cima do defensor. A primeira etapa acabou com o Bayern aproveitando melhor as chances e indo para o intervalo com uma boa vantagem no placar.

Segunda etapa concretiza vitória do Bayern

Os bávaros voltaram bem para o segundo tempo. Logo no início, Robben se livrou de Schmelzer e cruzou na medida para Lewandowski que subiu totalmente livre, e a finalização parou na defesa monumental de Bürki. Os aurinegros responderam rapidamente aos 50 em boa jogada de Pulisic, o estadunidense rolou para Yarmolenko que bateu, mas foi bloqueado por um carrinho de Alaba, salvando o Bayern.

O Dortmund então se lançou ao ataque, porém o Bayern continuou perigoso em suas investidas. E foi aos 66 minutos que os bávaros fizeram o terceiro gol com Alaba que cruzou na área, a bola passou por Lewandowski que não desviou, Bürki tentou tirar com a ponta dos dedos, mas não conseguiu.

Após o gol, a partida deu uma esfriada. Os treinadores de ambos os times fizeram alterações nas suas equipes. A melhor oportunidade foi ocorrer aos 74, Aubameyang entrou na área com liberdade e chutou rasteiro, mas Ulreich salvou. O jogo seguiu em ritmo ameno. Só no final que houve uma maior movimentação e aos 88 minutos o Dortmund diminuiu o placar. Pulisic se livrou de três marcadores, rolou para Götze que acionou Bartra, o defensor espanhol entrou na área e bateu colocado para o gol. Este foi o primeiro gol sofrido pelo Bayern desde o retorno de Jupp Heynckes.

Nos acréscimos, os aurinegros ainda tentaram marcar outro gol em jogada de Toljan e Sancho pela direita, em cruzamento a bola quase chegou em Castro para desviar para o gol. A partida se encerrou com a vitória do Bayern de Munique que teve um maior predomínio e foi aproveitou grande parte das chances de marcar.