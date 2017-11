Werder Bremen sondou Addi Hütter para assumir comando técnico, segundo portal austríaco

Foto: Reprodução/

O Werder Bremen está a procura de um treinador, após a demissão de Alexander Nouri, demitido após uma sequência de resultados negativos no início da atual temporada da Bundesliga. Diversos nomes já foram cogitados para assumir o posto, entre eles Lucien Favre (atual treinador do Nice) e Thomas Tuchel, porém, a imprensa austríaca publicou hoje que o austríaco Adi Hütter, treinador do Young Boys, atual líder da Superliga da Suíça com 30 pontos, sete a mais que o vice-líder Basel, teria sido sondado pela diretoria dos Papagaios para assumir o cargo.O time de Berna também disputa a Uefa Europa League, onde ocupa a terceira colocação no grupo B da competição e ainda tem chances de classificação a próxima fase.

Hütter tem 47 anos e foi meio campista que fez toda sua carreira como atleta jogando em sua terra natal, passando por clubes como o Grazer AK, Kapfenberger SV e SV Austria Salzburg (atual RB Salzburg), se aposentando em 2007, com apenas 14 jogos por sua seleção nacional entre 1994 e 1997. Como treinador, iniciou nas categorias de base do RB Salzsburg após pendurar as chuteiras, estando no Young Boys desde 2015. Seus únicos títulos na carreira foram conquistados como técnico e ambos na temporada 2014/15, a Copa da Áustria e a Bundesliga Austríaca com o RB Salzburg.

Florian Kohfeldt, treinador do Werder Bremen II é quem está como interino na equipe principal, que na última rodada foi derrotada pelo Eintracht Frankfurt, e permanecem sem vencer no Campeonato Alemão, ocupando a indigesta vice lanterna com apenas cinco pontos em 11 rodadas.

A próxima rodada será realizada daqui a duas semanas, por causa da data Fifa programada para a semana que vem, na qual o Werder Bremen vai novamente buscar a recuperação na Bundesliga diante do embalado Hannover 96, que foi derrotado na última rodada pelo RB Leipzig por 2 a 1.