Com novidades, seleção alemã feminina é convocada para amistoso contra a França

Foto: Reprodução/DFB

Buscando se preparar para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina em 2019, a Alemanha jogará diante da França, sede do mundial, no dia 24 desse mês em Bielefeld. A treinadora Steffi Jones anunciou nessa terça feira (14) a lista de 24 jogadoras que foram chamadas para essa partida, com duas novidades: a jovem atacante Giulia Gwinn do Freiburg, um dos destaques do atual líder da Frauen Bundesliga e a meio campista Jana Feldkamp, do SGS Essen.

A Alemanha é a líder do Grupo 5, com nove pontos em quatro jogos, sendo três vitórias e uma derrota, diante da Islândia por 3 a 2 em Wiesbaden, a primeira da DFB Frauen desde 1998 em jogos válidos pelas Eliminatórias. A equipe germânica se recuperou na partida seguinte, goleando as Ilhas Faroe por 11 a 0, mantendo a liderança do grupo.

Outra novidade na convocação é o retorno da lateral direita Bianca Schmidt, que defende atualmente o Turbine Potsdam. Sobre a convocação da jogadora, Steffi Jones disse:

"Bianca voltou ao nosso radar devido as suas performances consistentes no Potsdam nos últimos meses. Ela é uma lateral forte, atlética e tem muita velocidade."

A treinadora alemã também comentou sobre as expectativas da França, que vem realizando uma reformulação após a chegada de Corinne Diacre.

"Nós sempre queremos sempre convocar as melhores jogadoras, mas preciso ser cautelosa quanto as atletas sub-20, pois a equipe jogará a Copa do Mundo ano que vem. Como nós, a França também está passando por uma mudança no comando técnico, com uma boa mistura de jogadoras experientes e jovens. Sabemos que elas nos desafiarão em todos os aspectos, para isso precisamos de mentalidade no que é um ótimo teste de alto nível, em nossa última partida em 2017."

Confira a lista completa de convocadas

Goleiras: Almuth Schult (Wolfsburg), Laura Benkarth (Freiburg) e Carina Schlüter (SC Sand)

Defensoras: Johanna Elsig (Turbine Potsdam), Bianca Schmidt (Turbine Potsdam), Kathrin Hendrich (FFC Frankfurt), Babett Peter (Wolfsburg), Jaqueline Klasen (SGS Essen), Anna Blässe (Wolfsburg), Leonie Maier (Bayern München) e Verena Faisst (Bayern München)

Meio-campistas: Tabea Kemme (Turbine Potsdam), Lina Magull (Freiburg), Melanie Leupolz (Bayern München), Linda Dallmann (SGS Essen), Simone Laudehr (Bayern München), Jana Feldkamp (SGS Essen) e Dzsenifer Marozsán (Lyon)

Atacantes: Hasret Kayikçi (Freiburg), Giulia Gwinn (Freiburg), Lea Schüler (SGS Essen), Mandy Islacker (Bayern München), Alexandra Popp (Wolfsburg) e Svenja Huth (Turbine Potsdam)