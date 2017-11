Joachim Löw valoriza empate diante da França: "Nos recuperamos no segundo tempo"

Foto: Reprodução/DFB

A Alemanha enfrentou nessa terça feira (14) a equipe da França, no RheinEnergie-Stadion, em Colônia. O amistoso terminou com o placar de 2 a 2, com os gols da França marcados por Lacazette, com Werner e Stindl marcando para os donos da casa. No confronto, a França foi melhor na primeira etapa, mas a Alemanha conseguiu se recuperar e conseguiu o empate na segunda etapa. A Alemanha não é derrotada desde a Eurocopa 2016, quando perdeu para a equipe da França nas semifinais.

Com a partida de hoje, Alemanha e França já duelaram 29 vezes e ao todo são nove vitórias, sete empates e 13 derrotas, sendo os franceses a terceira equipe a qual a Alemanha mais perdeu em sua história, estando atrás da Inglaterra (16) e Itália (15). O técnico Joachim Löw expressou a sua satisfação com o rendimento da sua equipe, especialmente na segunda etapa, quando a Alemanha buscou o empate: "Nós jogamos melhor na segunda etapa, pois nem tudo funcionou tão bem nos primeiros 45 minutos como esperávamos.", disse o treinador.

Löw também fez uma avaliação dos dois últimos amistosos da Mannschaft em 2017: "Estou muito satisfeito com os dois jogos amistosos. Conseguimos bons resultados contra dois adversários de nível elevado. Inglaterra e a França têm excelentes jogadores, e sem dúvidas chegam com favoritismo na Copa do Mundo do ano que vem."

O treinador elogiou a postura de alguns jogadores, como o goleiro Kevin Trapp e o atacante Timo Werner.: "Kevin foi sólido. Foi o segundo jogo dele e fiquei muito satisfeito com o que vi e principalmente por vê-lo conquistar confiança. Quanto a Timo, sabemos do seu potencial, principalmente em um típico jogo onde jogadores do nível dele aparecem. É um atacante prolífico, que teve um ótimo ano com a Mannschaft."

A Alemanha voltará a campo apenas em 2018, onde já tem dois compromissos marcados. No dia 23 de março, na ESPIRIT Arena, em Düsseldorf, diante da Espanha e no dia 28 do mesmo mês, no Estádio Olímpico de Berlim contra o Brasil, na primeira partida entre as duas equipes desde o fatídico Mineiraço, após goleada germânica por 7 a 1, nas semifinais da Copa do Mundo em 2014.