Franck Ribéry volta a treinar no Bayern, mas sem previsão de retorno aos gramados

(FOTO: Divulgação/FC Bayern)

Fora dos gramados desde primeiro de outubro, quando o francês se lesionou diante o Hertha Berlin, na manhã desta quarta-feira (15), para a alegria dos torcedores do Gigante da Baviera, Franck Ribéry voltou aos treinamentos pelo Bayern de Munique, mas ainda não é certa a data de previsão para jogo.

Franck Ribéry não chegou a jogar nesta temporada com Jupp Heynckes no comando da equipe, já que quando Ribéry sofreu a lesão, Willy Sagnol estava no comando da equipe. O Bayern estava ganhando a partida por 2 a 0 e, no final, sofreu o empate do time de Berlim, semanas depois, Heynckes foi anunciado.

Sem previsão, a esperança é que o atual camisa 7 do Bayern volte a jogar antes da parada de inverno, mas nada está certo ainda. Thomas Müller voltou a treinar com a equipe também, após sentir incômodos musculares.