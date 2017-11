Lena Goessling critica ausência em convocação da DFB Frauen: "Situação desrespeitosa"

Foto: Maja Hitij/Getty Images

A treinadora Steffi Jones anunciou nessa terça feira (14) lista com 24 jogadoras para amistoso diante da França, no dia 24 desse mês, visando a preparação da equipe alemão para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2019.

Com algumas novidades, como a atacante Giulia Gwinn e a meia Jana Feldkamp, além do retorno da lateral direita Bianca Schmidt, uma não convocação em especial chamou a atenção: Lena Goessling, meio campista do Wolfsburg, atual campeão da Frauen Bundesliga, com 97 partidas pela DFB Frauen, recebeu um telefonema da treinadora alemã alegando os motivos da não convocação da jogadora, que atuaria em sua cidade natal, Bielefeld.

"Depois de quase 100 jogos vestindo a camisa da seleção alemã, é uma situação bem desrespeitosa. Jones me falou que meu comportamento, no setor defensivo não era aceitável, algo que não consigo entender, pois já joguei como defensora pelo meu clube e pela DFB Frauen. Venho tendo boa performace, após me recuperar de uma lesão que me tirou toda a temporada passada, para me focar na recuperação para disputar a Eurocopa", disse a jogadora em entrevista ao jornal alemão Sportbuzzer, após o empate diante da Fiorentina em partida válida pela Uefa Women's Champions League, que deu a qualificação para as quartas de final ao clube alemão.

Steffi Jones tem sido controversa desde a Eurocopa Feminina desse ano, onde a Alemanha foi eliminada nas quartas de final pela Dinamarca. Para Goessling, "O fato de que eu não posso ajudá-la, deixa bem explícito que ela não confia em mim, mesmo deixando claro meu orgulho em defender a seleção, se comportando sempre de forma adequada, sem questionar o trabalho dela."

A meio campista não descartou uma possível renúncia a DFB Frauen. "Quero me focar no meu rendimento com o Wolfsburg e estou pensando ainda nisso, pois ela me disse que contaria comigo para os próximos jogos.", alertou.