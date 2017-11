Bayern de Munique e Augsburg fazem clássico pela Bundesliga

Na Allianz Arena, em Munique, o Bayern de Munique recebe, neste sábado (18), às 12h30, o Augsburg, em jogo válido pela 12ª rodada da Bundesliga. Este é o principal dérbi da região da Baviera. O time de Munique vem embalado após o retorno de Jupp Heynckes e está cada vez mais na luta pelo hexacampeonato, com uma vantagem de quatro pontos para o vice líder RB Leipzig. Já os visitantes, com 16 pontos, fazem campanha irregular e sonham com um retorno à Uefa Europa League.

O Bayern venceu o clássico contra o Borussia Dortmund, por 3 a 1, em Dortmund, na última rodada, enquanto o Augsburg ficou no empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, em casa. No histórico de confrontos entre as equipes da Baviera, amplo favoritismo do Bayern, que tem 14 vitórias em 16 jogos; o Augsburg venceu por duas ocasiões, sendo a última na temporada 2014/15 pelo placar de 1 a 0, em Munique.

Jupp Heynckes: "Somos favoritos, mas precisamos de concentração"

Em entrevista antes da partida, o Jupp Heynckes deixou bem claro o favoritismo do Bayern, mas frisou que o time necessita de concentração para conquistar a vitória:

"Somos sim os favoritismos neste jogo, pois jogamos em casa, contando com o apoio de uma torcida que está acostumada a fazer a diferença e, além disso, fazemos uma campanha superior ao do Augsburg. Mas sabemos que o futebol é imprevisível e o que posso dizer é que isso tudo acaba indo embora em um lance de falta de concentração ou em uma tarde onde não mostrarmos bom futebol. Portanto precisamos manter o nível de concentração em alta, para conquistar os três pontos. O Augsburg tem uma equipe muito organizada, com jogadores de qualidade e que tem ambição na atual temporada."

Sobre Ribéry e Müller, que voltaram a treinar, Heynckes disse que não iria relacioná-los pois ainda não se recuperaram completamente e para ele. Outro desfalque certo é Thiago, que também estará ausente depois de sofrer uma lesão no joelho pela seleção da Espanha. Por outro lado, Juan Bernat poderá fazer sua primeira aparição do temporada. Caso vença, o Bayern pode se tornar o primeiro clube a romper o marco de 3.000 pontos na história da Bundesliga.

Marwin Hitz: "Podemos impor o nosso jogo."

O goleiro internacional com a Suíça, retornou ao Augsburg após a qualificação da Schweizer Nati para o Mundial de 2018, passando pela Irlanda do Norte na repescagem. Em entrevista ao site do clube, o arqueiro, que esteve na massacrante derrota por 6 a 0 na última temporada, com hat trick do polonês Robert Lewandowski, mostrou bom humor e otimismo para o duelo:

"Já fizemos boas partidas contra times superiores a nós. Estamos passando por um bom momento e é um incentivo a mais jogar contra times assim e surpreender. Nosso treinador nos passou instruções e um plano para mantermos nosso estilo de jogo e não iremos repetir o mau rendimento do último jogo diante deles"

Manuel Baum não contará com os lesionados Martin Hinteregger e Sergio Cordova para o duelo. Caso conquiste a vitória, e dependendo dos resultados da rodada, o Augsburg poderá se aproximar da zona da Uefa Europa League, competição ao qual o clube da Baviera disputou na temporada 2015/16, sendo eliminado na fase de dezesseis avos de final pelo Liverpool, vice campeão daquela edição do torneio.