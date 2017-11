Em jogo movimentado, Gladbach bate Hertha Berlin fora de casa e entra no G-4 da Bundesliga

Depois da interrupção do campeonato nacional por conta da Data FIFA, neste sábado (18), a equipe do Hertha Berlin voltou à ação para receber o Borussia Mönchengladbach em casa, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, pela 12ª rodada da Bundesliga.

Apesar de jogar fora de casa, os "Potros" venceram por 4 a 2 e conquistaram mais uma vitória na competição. Com os três pontos conquistados, o Gladbach assumiu a terceira colocação, com 21 pontos. Já o Herha perdeu posições e é o 14º, com 14 pontos.

Mönchengladbach marca três no início e domina

Vindo de empate contra o Wolfsburg fora de casa, o time da casa teve algumas alterações em sua escalação titular: o técnico Pál Dardai colocou o jovem atacante Davie Selke como titular. Já o treinador do Gladbach, Dieter Hecking promoveu a entrada do volante Kramer.

Logo aos cinco minutos, na primeira investida dos "Potros", o meia suíço Zakaria aproveitou um passe errado, fez fila pelo lado esquerdo do campo e cruzou para dentro da área. A bola desviou no defensor Weiser e sobrou nos pés de Stindl que não perdoou, abrindo o placar para os visitantes.

Brasileiro celebra gol (Foto: Divulgação)

Nem deu tempo para a equipe de Berlim esboçar uma reação: em um contra-ataque, Stindl chutou novamente. O zagueiro holandês Rekik colocou a mão na bola, fazendo um pênalti claro. Na cobrança, o camisa 10 do Borussia, Hazard, cobrou com perfeição para ampliar aos 14. Seis minutos depois, a bola sobrou na direita para o brasileiro Raffael que arriscou: em um belo chute de fora da área, o camisa 11 fez o terceiro.

Atrás no marcador, o Hertha passou a reagir. Aos 28, o bósnio Ibisevic aproveitou a desatenção da defesa adversária e, após receber o cruzamento de Esswein, descontou: 3 a 1.

Hertha melhora no segundo tempo, mas Raffael decide

A "Velha Senhora" voltou melhor do intervalo. Com uma maior posse de bola, dominava o meio de campo e criava as melhores chances. Depois da entrada do austríaco Lazaro, no lugar de Esswein, o ataque dos donos da casa ganhou mais mobilidade. Aos 70, Platternhardt cobrou a falta, Kalou ajeitou e Weiser bateu cruzado para balançar as redes de Sommer.

No entanto, sete minutos depois, Herrmann fez uma excelente jogada pelo lado direito e tocou para Raffael que, com mais um chute certeiro, aumentou a vantagem dos visitantes e deu números finais à partida.