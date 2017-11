Em  partida apertada, RB Leipzig deixa a vitória escapar  e empata com o Bayer Leverkusen

Cerca de 29.218 torcedores compareceram a BayArena para ver a partida entre Bayer Leverkusen e RB Leipzig, neste sábado (18), pela 12ª rodada na Bundesliga. Os times não saíram do empate - 2 a 2. Timo Werner e Forsberg converteram duas penalidades a favor do Leipzig, enquanto Bailey e Volland fizeram para os leões.

Com este resultado, o RB Leipzig permanece em segundo colocado e viu o líder, Bayern de Munique abrir seis pontos de vantagem. Por sua vez, o Bayer Leverkusen continua na nona colocação.

Agora, o Bayer Leverkusen entrará em campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Frankfurt, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão. Assim como o Leipzig, que também atuará fora de seus domínios, pela Uefa Champions League diante do Mônaco.

Foto: Divulgação /Anadolu Agency / Getty Images

Na etapa inicial, o jogo ficou na maior parte tempo sendo disputado no meio do campo. Pois ambas as equipes mantiveram a bola longe de sua própria distância. Aos 12’, Marcel Sabitzer recebeu amarelo por cometer uma falta em cima de Mehmedi, dentro da área e o árbitro Harm Osmers decidiu marca pênalti a favor dos touros. Timo Werner cobrou com segurança. A reação do Bayer veio aos 44’, Kohr deu bom passe para Leon Bailey e o jamaicano converteu para os dono da casa.

No segundo tempo, o Bayer Leverkusen começou melhor, mas aos 10’ nova penalidade a favor dos visitantes - Benjamin Henrichs empurrou Marcel Sabitzer dentro da área - jogador levou o segundo amarelo e foi expulso da partida. Desta vez, Forsberg converte e abre vantagem para o RB Leipzig, 2 a 1. Depois disso, o Leverkusen começou a pressionar mesmo tendo dez em campo, mostrou equilíbrio. A prova disto foi o gol de empate, aos 74’, Volland ficou totalmente livre e só teve o trabalho de empurrar a bola.

Hoffenheim arranca empate nos minutos finais contra o Frankfurt

Foto: Divulgação / Amelie Querfurth / AFP

No primeiro tempo, o domínio foi do Frankfurt. Logo que a bola rolou, os visitantes abriram o placar com Kevin-Prince Boateng. Aos 13’, o meia mandou uma bomba, sem chances para o goleiro Oliver Baumann; 1 a 0. Em seguida, quase ampliaram com Mijat Gacinovic que desperdiçou grande chance.

Na etapa final, ambos treinadores resolveram mexer nos times. Aos 10’, começou as substituições, os Hoffe entraram com mais um atacante, com Gnabry. O comandante Niko Kovac colocou o meia Hasebe no lugar de Stendera. Com a mudança os donos da casa ficaram mais ofensivo, tornando a partida mais equilibrada e jogadas foram de contra-ataque. Somente nos acréscimo, Serge Gnabry cruzou para Uth marcar o empate dramático no final - 1 a 1.