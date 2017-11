Schalke 04 joga para o gasto, bate Hamburgo e ascende à vice-liderança

Em partida válida pela 12ª rodada da Bundesliga, o Schalke 04 recebeu o Hamburgo, neste domingo (19), na Veltins Arena, e deu sequência à boa campanha nesta temporada. O Hamburgo foi a campo com alguns desfalques, incluindo o volante brasileiro Wallace, e entrou com uma formação bastante conservadora, mas isso não impediu a vitória por 2 a 0 da equipe de Gelsenkirchen. Os gols foram marcados por Franco Di Santo e Burgstaller.

O triunfo permitiu que os azuis avançassem na tabela, subindo para a segunda colocação, aproveitando o empate do RB Leipzig e a derrota do Borussia Dortmund. Já o Hamburgo permanece na 15ª colocação, apenas uma posição acima da zona da degola nessa Bundesliga.

Na próxima rodada o Schalke vai até o Signal Iduna Park para o grande clássico contra o Borussia Dortmund, no sábado (25), às 13h30 (de Brasília). O Hamburgo, por sua vez, receberá o Hoffenheim, no domingo (26), às 13h30.

A partida começou equilibrada, apesar da formação defensiva dos visitantes, com o esquema desenhado em um 3-6-1, com Kostic e o japonês Ito incomodando nas alas, porém a qualidade do Schalke sobressaiu nas criações de jogada, apesar das poucas chances claras na primeira etapa.

Aos 16 minutos, Konoplyanka partia em jogada individual pela esquerda, após passar por dois marcadores, foi empurrado dentro da área por Jung. Franco di Santo converteu a cobrança e abriu o placar, quebrando uma seca de gols e marcando o seu primeiro na competição.

O segundo tempo começou com um Hamburgo muito mais ligado na partida, criando oportunidades com Dieckmeier pela direita e Aaron Hunt pelo meio, que ainda pôs uma bola na trave. No entanto, aos 32 minutos, Caligiuri puxou um contra-ataque da defesa numa bela corrida individual, passando por quatro marcadores pela direita, rolou a bola para Konoplyanka que por fim deixou Burgstaller numa boa para somente empurrar para o fundo do gol e selar a vitória.