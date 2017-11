Jemerson falha, Monaco sucumbe diante do RB Leipzig e é goleado

INCIDENCIAS: Partida válida pela quinta rodada do Grupo G da Uefa Champions League, temporada 2017/18, realizada no Estádio Louis II, em Monaco

Das semifinais da Uefa Champions League na última temporada, vencendo Manchester City e Borussia Dortmund nas oitavas e quartas de final, para uma amarga eliminação na primeira fase da competição, sem conquistar nem um ponto jogando em casa. Esta é a realidade do Monaco, que na tarde dessa terça feira (21) perdeu sua terceira partida jogando no Stade Louis II, desta vez diante do RB Leipzig, pelo placar de 4 a 1. O zagueiro brasileiro Jemerson errou em três gols dos alemães.

Com dois pontos, o time monegasco foi eliminado da competição e não tem chances nem mesmo de pegar a terceira vaga para a Uefa Europa League, já o RB Leipzig com sete pontos, está na terceira colocação com a mesma pontuação do Porto, que empatou com o líder e já classificado Besiktas, que tem 11 pontos.

Na última rodada do grupo, o Monaco visita o Porto no dia 6 de dezembro, enquanto o RB Leipzig joga diante do Besiktas no mesmo dia, na Alemanha. Para se classificar para a próxima fase da competição, o time alemão necessita vencer ou empatar seu duelo, desde que o Porto não vença ou empate diante do Monaco.

Visitantes começam melhor e dominam o primeiro tempo

Ambas as equipes necessitavam da vitória para ainda sonhar na competição, mas diferentemente do que se esperava, foi o RB Leipzig quem tomou a iniciativa nos primeiros minutos. Após cruzamento do austríaco Sabitzer pela direita, Jemerson desviou para o próprio gol, surpreendendo Subasic, logo aos seis minutos de jogo. O que já era ruim, piorou aos nove, após erro de passe de Jemerson, que viu Kampl arrancar do meio campo para servir Werner, que tocou com tranquilidade para ampliar, um verdadeiro balde de água fria para as pretensões do time de Leonardo Jardim.

O Monaco tentou esboçar uma reação aos 13 minutos, com Baldé e aos 15 com Falcão García, que seria protagonista negativamente quinze minutos depois, após cometer pênalti bobo em Orban. Werner cobrou bem e fez seu terceiro gol na UCL e o décimo na temporada. Sabitzer, que fez o cruzamento para o gol contra de Jemerson, deslocou o ombro e precisou ser substituído por Demme.

Ainda havia tempo para mais gols no primeiro tempo. Falcão García, após cruzamento em falta cobrada por Moutinho, aproveitou falha do goleiro húngaro Gulácsi para marcar o primeiro gol dos donos da casa na partida, mas, a "reação" não durou nem dois minutos. Após bela jogada, Naby Keïta marcou o quarto gol, já nos acréscimos da primeira etapa. Cinco gols no primeiro tempo e um Monaco necessitando de um improvável milagre para ainda seguir vivo na competição.

Segunda etapa morna e uma eliminação amarga para o Monaco

O segundo tempo não teve grandes chances de gol e o que se viu foi o RB Leipzig cadenciando o resultado. Os alemães não estiveram longe de marcar o quinto gol, enquanto o Monaco se mostrava completamente apático, sem iniciativas para esboçar uma reação. Sem Lemar, lesionado, os monegascos sentiram falta de alguém que chamasse a responsabilidade na criação das jogadas e o que se via era Falcão García isolado, entre os defensores do time alemão.

O foco do Monaco se volta completamente para a Ligue 1. A equipe do principado, vice líder, enfrentará o líder Paris Saint Germain, nesse domingo (26), enquanto o RB Leipzig, que também é segundo colocado em seu campeonato nacional, joga pela Bundesliga no sábado (25) diante do Werder Bremen.