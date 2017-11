Possível grave lesão de Thiago Alcántara preocupa comissão técnica do Bayern

Foto: Emmanuel Dunand|AFP|Getty Images

O semblante era de preocupação. A saída do meia Thiago Alcántara aos 44 minutos do primeiro tempo no duelo entre Anderlecht x Bayern de Munique – vencido pelos bávaros por 2 a 1 – deixou departamento médico e comissão técnica com sinal de alerta ligado em meio a mais um possível desfalque. A expectativa desta vez é que a lesão do camisa 6 tenha sido séria, segundo os panoramas iniciais. Embora Arjen Robben também tenha saído lesionado no começo do segundo tempo após sofrer falta, o meia espanhol tem o caso mais sério.

O técnico Jupp Heynckes comentou sobre a situação do atleta e manifestou o problema, embora sua análise tenha sido preliminar e sem o resultado de exames feitos pela equipe médica. “É uma grave lesão muscular, embora os diagnósticos não sejam precisos pouco depois do jogo, obviamente. Pode haver uma conexão com uma lesão que houve durante a pausa internacional”, afirmou o comandante.

Thiago Alcántara não entrou em campo no último fim de semana por causa de um hematoma no joelho e ficou fora da vitória no duelo bávaro contra o Augsburg. Embora não se saiba ainda por quanto tempo o jogador vai ficar fora dos gramados, o medo do diretor-esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, é que a ausência seja por vários meses.

Foto: Soccrates Images|Getty Images

Sobre Robben, Jupp Heynckes destacou que o holandês sente apenas “leves dores musculares”. O camisa 10 saiu nos minutos iniciais do segundo tempo quando sofreu uma falta dura de Spajic. Não apenas pela lesão dos dois jogadores, mas pela quantidade de jogadores no departamento médico, a preocupação por mais jogadores lesionados aumenta. Contra o Anderlecht, o goleiro Neuer, os laterais Alaba e Rafinha, o meia Ribéry e os atacantes Thomas Müller e Coman ficaram fora por lesão.

Sem várias peças, o Bayern de Munique almeja ampliar a vantagem na Bundesliga. Neste sábado (22), a partir das 15h30, os bávaros enfrentam o Borussia Mönchengladbach no Borussia-Park, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.